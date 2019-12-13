Как понять, когда не выходить на работу или учебу

Решая, стоит ли оставаться дома, учтите свои симптомы. Если у вас першит в горле и просто заложен нос, вы можете выйти на работу. Симптомы аллергии также не заразны.

Каждый раз, когда вы чихаете или кашляете, вы выпускаете в воздух капли, насыщенные микробами, которые могут заразить человека на расстоянии 1 метра, сообщает Healthline.

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Кроме того, некоторые микробы могут выживать на поверхностях дверных ручек, стола или телефона до 24 часов.

Если вы кашляете, чихаете или чувствуете слабость – оставайтесь дома. Также избегайте офиса, если у вас есть рвота или диарея.

Болезнь Когда человек может заразить инфекцией Когда человек перестает быть заразным Грипп За сутки до появления симптомов Через 5-7 дней после первых симптомов Простуда (ОРВИ) За 1-2 дня до появления симптомов Через 2 недели после действия вируса Гастроэнтерит (желудочный грипп) Сразу после начала симптомов До 2 недель после выздоровления

Отдохните, пейте много жидкости и ждите, пока ваши симптомы утихнут.



Не переносите простуду "на ногах" и оставайтесь дома – вы обезопасите и себя, и ваших коллег

Как не заразить сотрудников

Если вам кажется, что болезнь прошла, вы все еще можете переносить инфекцию. Чтобы защитить людей вокруг вас, придерживайтесь некоторых правил:

Часто мойте руки теплой водой с мылом; Предупредите других, что вы заболели, чтобы они имели это в виду и желательно также мыли руки; Чихайте или кашляйте в локти, а не в руки; Рассмотрите возможность носить защитную маску;

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