Как понять, когда не выходить на работу или учебу
Решая, стоит ли оставаться дома, учтите свои симптомы. Если у вас першит в горле и просто заложен нос, вы можете выйти на работу. Симптомы аллергии также не заразны.
Каждый раз, когда вы чихаете или кашляете, вы выпускаете в воздух капли, насыщенные микробами, которые могут заразить человека на расстоянии 1 метра, сообщает Healthline.
К теме: Почему нельзя переносить простуду на ногах
Кроме того, некоторые микробы могут выживать на поверхностях дверных ручек, стола или телефона до 24 часов.
Если вы кашляете, чихаете или чувствуете слабость – оставайтесь дома. Также избегайте офиса, если у вас есть рвота или диарея.
|Болезнь
|Когда человек может заразить инфекцией
|Когда человек перестает быть заразным
|Грипп
|За сутки до появления симптомов
|Через 5-7 дней после первых симптомов
|Простуда (ОРВИ)
|За 1-2 дня до появления симптомов
|Через 2 недели после действия вируса
|Гастроэнтерит (желудочный грипп)
|Сразу после начала симптомов
|До 2 недель после выздоровления
Отдохните, пейте много жидкости и ждите, пока ваши симптомы утихнут.
Не переносите простуду "на ногах" и оставайтесь дома – вы обезопасите и себя, и ваших коллег
Как не заразить сотрудников
Если вам кажется, что болезнь прошла, вы все еще можете переносить инфекцию. Чтобы защитить людей вокруг вас, придерживайтесь некоторых правил:
- Часто мойте руки теплой водой с мылом;
- Предупредите других, что вы заболели, чтобы они имели это в виду и желательно также мыли руки;
- Чихайте или кашляйте в локти, а не в руки;
- Рассмотрите возможность носить защитную маску;
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.