Как понять, когда не выходить на работу или учебу

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Когда оставаться дома, если плохо себя чувствуете / Unsplash

Решая, стоит ли оставаться дома, учтите свои симптомы. Если у вас першит в горле и просто заложен нос, вы можете выйти на работу. Симптомы аллергии также не заразны.

Каждый раз, когда вы чихаете или кашляете, вы выпускаете в воздух капли, насыщенные микробами, которые могут заразить человека на расстоянии 1 метра, сообщает Healthline.

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Кроме того, некоторые микробы могут выживать на поверхностях дверных ручек, стола или телефона до 24 часов.

Если вы кашляете, чихаете или чувствуете слабость – оставайтесь дома. Также избегайте офиса, если у вас есть рвота или диарея.

Болезнь Когда человек может заразить инфекцией Когда человек перестает быть заразным
Грипп За сутки до появления симптомов Через 5-7 дней после первых симптомов
Простуда (ОРВИ) За 1-2 дня до появления симптомов Через 2 недели после действия вируса
Гастроэнтерит (желудочный грипп) Сразу после начала симптомов До 2 недель после выздоровления

Отдохните, пейте много жидкости и ждите, пока ваши симптомы утихнут.

Скільки часу людина заразна
Не переносите простуду "на ногах" и оставайтесь дома – вы обезопасите и себя, и ваших коллег

Как не заразить сотрудников

Если вам кажется, что болезнь прошла, вы все еще можете переносить инфекцию. Чтобы защитить людей вокруг вас, придерживайтесь некоторых правил:

  1. Часто мойте руки теплой водой с мылом;
  2. Предупредите других, что вы заболели, чтобы они имели это в виду и желательно также мыли руки;
  3. Чихайте или кашляйте в локти, а не в руки;
  4. Рассмотрите возможность носить защитную маску;

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
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