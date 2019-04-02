Как понять нужен ли вам антибиотик

Когда ребенку или взрослому нужен антибиотик, по какому принципу он назначается? Итак, давайте разберем самые распространенные ошибки по этому поводу.

"Представьте, что есть три человека, одного возраста, с одинаковым весом, все они с длительной лихорадкой, вялостью, слабостью, в анализе крови бактериальные изменения. Им всем будет назначен одинаковый антибиотик? Правильный ответ – нет", – рассказала оториноларинголог Мария Евдокимова.

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Мы лечим заболевания, а не анализ. Поэтому важно знать источник инфекции. Существует распространенное заблуждение, что существует "антибиотик широкого спектра действия", и его можно назначить при любой бактериальной инфекции. Нет! Понятие "широкого спектра" означает, что антибиотик действует не на один микроорганизм, а на несколько. Поэтому при выборе антибиотика мы должны знать, какое именно заболевание мы лечим.

Пациенты часто приходят на прием с мазком из зева и носа на чувствительность к антибиотикам, считая, что этот волшебный анализ показывает, к каким антибиотикам восприимчив организм их ребенка. Нет! Этот мазок показывает только то, к каким антибиотикам в данный конкретный момент (небольшой период времени, возможно, несколько дней) чувствительны конкретные бактерии. Этот мазок вообще не означает, что инфекция вызвана этими бактериями. К сожалению, этот анализ несет мало информации.

При выборе антибиотика нужно учитывать следующее:

Диагноз (для того, чтобы выбрать нужный препарат, и для того, чтобы выбрать правильную дозу). Один и тот же антибиотик будет назначен в различных дозах. Чем выше доза, тем больше может быть неприятных эффектов, поэтому мы не можем просто назначать максимальную дозу. Аллергическая реакция. Настоящая аллергия на антибиотики бывает редко, но если она существует, нужно учесть это. Возраст. Возбудитель инфекции. История приема антибиотиков. Тяжесть состояния.

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