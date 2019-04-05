Как популисты обманывают и вредят здоровью людей

Существует значительная связь между ростом популизма в европейских странах и уровнем недоверия к вакцинации.

Такой вывод сделали исследователи Лондонского университета Королевы Марии, написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Ульяна Супрун “Ученые проанализировали, как распространяется популизм на национальном уровне. Для этого посчитали процент людей, которые голосовали за популистские партии на выборах в Европарламент в 2014 году. Затем с этими цифрами сопоставили процент людей, считающих вакцины опасными и неэффективными по данным Vaccine Confidence Project (2015), в котором опросили более 65 тысяч человек в 67 странах”.

Оказалось, что процент поддержки населением политического популизма и недоверия людей к вакцинам были на очень близком уровне в каждой из стран. Чем больше поддержки получали популистские партии, тем больше граждан считали, что вакцины не важны. Например, в Греции в 2014-2015 году более 30% населения проголосовали за популистские партии и около 25% населения считают, что вакцины опасны.

Противление к вакцинированию и политический популизм объединяет прочное недоверие к элитам, государственным институтам и экспертам. Особенно это заметно в странах Западной Европы.

В Италии одно из популистских движений выразило опасения по поводу безопасности вакцин и связи между вакциной КПК (против кори, паротита, краснухи) и аутизмом. Ученые утверждают, что это стало причиной снижения охвата вакцинацией с 90% в 2013 году до 85% в 2016 году. Как следствие – в стране увеличилось количество случаев кори с 840 в 2016 году до 5000 в 2017 году.

Во Франции популистские крыло также выразило опасения по поводу безопасности вакцин и законов, которые делают обязательным прививки для всех детей. В этой стране проблема усугубляется и крепким уровнем недоверия к вакцинам самими же врачами – исследования указывают, что более 40% из них не предлагают родителям вакцинировать своих детей.

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