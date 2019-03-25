Как пост влияет на организм человека: объяснение диетолога
Периодическое соблюдение поста полезно для организма человека. В этот период уменьшается нагрузка на печень и почки, а также снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что самое полезное соблюдать пост людям старшего возраста, передает УНН.
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Современные ученые во время своих исследований убедились, что ограничение белков животного происхождения в течение определенного времени очень полезно.
В то же время, особых изменений в рационе человека при соблюдении поста не происходит, потому что он только заменяет белки животного происхождения белками растительного происхождения и просто отказывается от мяса и молочных продуктов.
Выходить из поста нужно постепенно. Нельзя сразу набрасываться на продукты, от которых вы отказывались на долгое время. Поэтому, вводить продукты животного происхождения в рацион следует в течение такого же периода, сколько длился и сам пост.
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