Как потеря зубов провоцирует болезни сердца
Ученые установили неожиданную связь потери зубов и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Склонность к заболеваниям наблюдалась даже у людей, у которых отсутствовал один зуб.
В исследовании приняли участие свыше 317 тысяч человек в возрасте от 40 до 79 лет.
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Причинно-следственная связь между заболеваниями полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями изучена мало, поэтому ученым необходимо было выяснить возможные риски заболеваний, включая сердечный приступ и инсульт, для людей с возрастной потерей зубов.
Добровольцы имели недостаток зубного ряда именно вследствие возрастных изменений, а не из-за травмы.
Риски сохранялись даже при потере двух зубов
Анализ доказал, что у 28% участников были сердечно-сосудистые заболевания, при этом пациенты вообще не имели зубов. Полученные данные сравнивали с данными добровольцев, имевших здоровую полость рта без недостачи зубов. Патологии с сердцем были лишь у 7%.
Похожая связь наблюдался у людей с частичной потерей зубов: повышенные риски были зафиксированы у тех, кому не хватало в зубном ряду двух или более зубов.
Выводы подтвердились и после учета других сопутствующих факторов – индекса массы тела, возраста, диабета, наличия вредных привычек, расы.
"Результаты подтверждают наличие взаимосвязи между здоровьем полости рта и сердечно-сосудистой системой", – резюмировал автор исследования.
Однако, конкретные механизмы, провоцирующие патологии сердечно-сосудистой системы, в исследовании не описаны.
Следовательно, пожилые люди должны получать необходимую стоматологическую помощь для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
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