Как потеря зубов провоцирует болезни сердца

Ученые установили неожиданную связь потери зубов и риска сердечно-сосудистых заболеваний. Склонность к заболеваниям наблюдалась даже у людей, у которых отсутствовал один зуб.

В исследовании приняли участие свыше 317 тысяч человек в возрасте от 40 до 79 лет.

Читайте также: Почему не нужно удалять зубы мудрости для профилактики

Причинно-следственная связь между заболеваниями полости рта и сердечно-сосудистыми заболеваниями изучена мало, поэтому ученым необходимо было выяснить возможные риски заболеваний, включая сердечный приступ и инсульт, для людей с возрастной потерей зубов.

Добровольцы имели недостаток зубного ряда именно вследствие возрастных изменений, а не из-за травмы.



Риски сохранялись даже при потере двух зубов

Анализ доказал, что у 28% участников были сердечно-сосудистые заболевания, при этом пациенты вообще не имели зубов. Полученные данные сравнивали с данными добровольцев, имевших здоровую полость рта без недостачи зубов. Патологии с сердцем были лишь у 7%.

Похожая связь наблюдался у людей с частичной потерей зубов: повышенные риски были зафиксированы у тех, кому не хватало в зубном ряду двух или более зубов.

Выводы подтвердились и после учета других сопутствующих факторов – индекса массы тела, возраста, диабета, наличия вредных привычек, расы.

"Результаты подтверждают наличие взаимосвязи между здоровьем полости рта и сердечно-сосудистой системой", – резюмировал автор исследования.

Однако, конкретные механизмы, провоцирующие патологии сердечно-сосудистой системы, в исследовании не описаны.

Следовательно, пожилые люди должны получать необходимую стоматологическую помощь для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.