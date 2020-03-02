Как повысить иммунитет: советы Супрун

Здоровый иммунитет — это ежедневная и кропотливая работа над образом жизни и своими привычками, контакт с внешним миром и приверженность к вакцинации.

Как написала Ульяна Супрун, в иммунной системе нет кнопок "выключить/включить", то есть легко и быстро ее улучшить. Для того, чтобы иммунной системе не становилось хуже, надо создать условия, чтобы различные звенья иммунитета не падали и работали как следует, иммунная система полноценно развивалась и тренировалась заблаговременно в распознавании болезнетворных микробов.

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Как заботиться об иммунитете здорового человека:

Сбалансированный рацион

Он нужен для предотвращения хронических болезней, отклонения индекса массы тела в ту или иную сторону от здорового, для поддержания баланса микроорганизмов кишечника. Питание, качественно и количественно недостаточное, и низкий индекс массы тела связаны с неадекватным соотношением различных звеньев иммунной системы. Иммунная система также нуждается в "питании" своей работы.

По словам Ульяны Супрун, у людей с очень низким индексом массы тела и неполноценным питанием иммунная система достаточно незрелая, "слабая" и не готова давать отпор болезням.



У людей с неполноценным питанием – "слабая" иммунная система / Unsplash

Отказ от курения

Компоненты приобретенного иммунитета подвергаются воздействию сигаретного дыма. У курильщиков выше риск аллергий, аутоиммунных болезней, рака и отторжения органов после пересадки. Курение действует на иммунную систему на уровне изменения работы генов и сигнальных каскадов внутри клетки, то есть клетки уже не могут отреагировать на вызовы, как следует.

Хуже от курения становится таким группам иммунной системы курильщиков: всем подвидам клеток Т-хелперов, определяющих течение иммунной реакции, клеткам памяти, клеткам, которые распознают и презентуют антиген, то есть участвуют в иммунологических учениях в лимфоузлах, а также макрофагам (пожирателям хлама и патогенов) и естественным киллерам (которые мониторят опухолевые и пораженные вирусами клетки),

– добавила Супрун.

Пассивное курение является одной из причин высокой заболеваемости у детей.



Курение ухудшает иммунную систему / Unsplash

Витамин D

Витамин В, кроме участия в обмене кальция, выполняет ряд функций. Так, его производное является сигнальной молекулой при общении клеток иммунной системы. Этот способ общения на малых расстояниях называется паракринная сигнализация.

Экс-министр здравоохранения отмечает, что пить на всякий случай дозы витамина D без анализов, сопутствующих симптомов и назначения не надо, только в случае доказанной нехватки витамина.

Витамин А

Следите за своим рационом: в нем должны быть оранжевые и зеленые овощи, потребленные вместе с маслом, ведь каротиноиды, предшественники витамина А в растительных продуктах, жирорастворимые.

Витамин А содержится во всех продуктах животного происхождения, особенно в масле и яйцах. Именно полноценное питание, даже без животных продуктов, воспрепятствует как нехватке, так и избытку витамина А и связанных с этим болезней.

Медь и цинк

Эти микроэлементы необходимы для работы иммунной системы, а их недостаточность проявляется в слабости, плохой памяти и частых простудах у детей и взрослых. Лучшим источником цинка, меди и других микроэлементов будет рацион: тыквенные и кунжутные семечки, печень, а не добавки.

Клетчатка

Это растворимые и нерастворимые растительные волокна, присутствующие во фруктах, крупах, отрубях, бобовых, корнеплодах, орехах и семенах. Они становятся субстратом для кишечных бактерий. Бактерии из них образуют жирные кислоты с короткой цепью, витамины, молочную кислоту и подавляют рост патогенной микрофлоры и воспаление.

Эубиоз

Это баланс микробов в кишечнике, который важен для предотвращения сахарного диабета, ожирения, депрессии, воспалительных процессов в кишечнике и за его пределами. Нужен он и для предотвращения аллергиям и для адекватной работы иммунной системы.

Вакцинация

Вакцинация пока является единственным гарантированным и безопасным способом "создать иммунитет" к определенному возбудителю болезней. По словам Супрун, есть по крайней мере три причины, почему это важно.

Первая – каждый возбудитель имеет свои факторы патогенности, то есть инструменты, которыми нам делается плохо. Пока у нас будет развиваться ответ иммунной системы и уничтожение патогена, пройдет несколько дней-недель. А тем временем факторы патогенности, такие, как токсины возбудителей коклюша, дифтерии, столбняка, будут дальше ухудшать здоровье. Переболев некоторые болезни, можно получить "иммунитет", но порой это может сопровождаться развитием серьезных осложнений, появлением сопутствующих болезней и тому подобное.



Вакцинация гарантировано "создает иммунитет" / Unsplash

Вторая – бурная неспецифическая иммунная реакция, обеспеченная звеном врожденного иммунитета, может вредить не только бактериям или пораженным вирусом клеткам, но и всему организму.

Третья причина – это эпидцепочка. Чем больше людей не имеют иммунитета к определенной инфекции, то есть остаются чувствительными к инфекции и/или становятся носителями, то тем скорее инфекция распространяется между людьми. Чтобы разорвать эту цепь, надо изолировать больных и сделать остальные устойчивыми к возбудителю, чтобы не передавали другим. Когда подавляющее количество людей устойчивы к определенному возбудителю, это называется коллективный иммунитет.

Грязь

Необходимо мыть руки и продукты, иметь отдельные доски для сырого мяса и овощей и вакцинироваться.

Иммунная система развивается в зависимости от того, с чем ее знакомят: с вакцинами, разнообразной пищей, пыльцой, непатогенными микроорганизмами окружающей среды, слюной животных. Так она учится распознавать свое и чужое, а среди чужого выделять страшное и нестрашное. Ничему не обученная иммунная система может бросаться на невинные молекулы, проявляться как аллергия.

Управление стрессом

Острый кратковременный стресс и выброс гормона кортизола могут действовать на иммунную систему неплохо – уменьшать воспаление. Именно поэтому во время сложной, но интересной работы у нас временного пропадают симптомы насморка.

Но хронический стресс делает нашу иммунную систему, клетки организма нечувствительными к кортизолу и еще более уязвимыми к стрессу и болезням, с ним связанными.

Управление стрессом означает избежание ситуаций, которые только истощают и опустошают, например переселение из зоны боевых действий, полный разрыв отношений с человеком, который совершает насилие, увольнение с работы, которая поглощает время и силы и не приносит удовольствия.

Также это управление предполагает активные действия для возвращения контроля над ситуацией и направления тревожности в продуктивное русло.

Полноценный сон

Трудно оставаться адекватными и здоровыми, если ложиться и вставать каждый раз в разное время, или работать посменно, долго засыпать или просыпаться среди ночи.

Недостаток сна портит физическое и психическое здоровье. То есть без сна мы становимся более уязвимы к бактериальным, вирусным инфекциям и раку. Долгий недостаток сна даже делает вакцинацию менее эффективной.



Полноценный сон повышает иммунитет / Getty Images

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