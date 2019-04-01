Как повысить настроение: простой, но действенный способ

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Как повысить настроение
Как повысить настроение / Фото из свободных источников

Американские исследователи установили, что ходьба в течение 12 минут одновременно с позитивными мыслями других людей, существенно повышает настроение и создает ощущение внутреннего покоя и удовлетворения.

Группа психологов из Университета штата Айова Группа разделила 496 испытуемых на различные группы, которым было дано задание в течение 12 минут гулять по университетскому городку и при этом думать на определенные, но разные темы, пишет журнал Journal of Happiness Studies.

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127 человек из группы "добрые мысли" должны были думать хорошо с максимальной искренностью о людях, которые идут им навстречу.

125 человек из группы "взаимодействие" должны были думать, знакомы ли они с людьми, что идут навстречу, представлять, что может быть общего.

109 человек из группы "преимущества" думали, насколько лучше они чем другие люди. которых они встречали.

Другие же 135 человек входили в контрольную группу. Они должны были оценивать внешний вид людей.

Усі учасники прогулювалися студентським містечком протягом 12 хвилин

Все участники прогуливались по студенческому городку в течение 12 минут

После прогулок все участники эксперимента заполняли опросники, измеряющие уровень тревожности, счастья, удовлетворенности, эмпатии, привлечения и удовлетворения.

Первые две группы продемонстрировали высокие показатели по всем параметрам. Никакой связи между типом личности и пола выявлено не было.

Ученые отмечают: люди с нарциссической составляющей характера не испытывали никаких трудностей при выполнении задач, в ходе которых от них требовали положительного отношения к другим людям.

А вот люди из группы "преимущества" показали сравнительно низкие результаты в этих категориях субъективного счастья. Особенно низкими были показатели эмпатии и привлечения.

Вывод ученых: прогулка в течение 12 минут и позитивные мысли о других существенно повышают настроение.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Психология
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