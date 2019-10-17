Как правильно делать укол: пошаговая инструкция

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Как самому сделать укол
Как самому сделать укол / pinterest.com

Что делать, когда медработника рядом нет, а сделать укол вам или вашим родным – необходимо. С препаратами, которые нужно вводить внутримышечно, под силу справиться каждому. Главное — соблюсти все правила, не бояться и действовать спокойно.

Есть препараты, которые надо вводить в вену, препараты для внутримышечных инъекций, а есть препараты, которые необходимо вводить подкожно.

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Рассмотрим самый распространенный вид инъекций – внутримышечно

В таком случае препарат вводят в основном в те части тела, в которых мышечная ткань имеет максимальную толщину. Важно, чтобы поблизости отсутствовали крупные венозные сосуды и нервные стволы.

Следовательно, чаще всего уколы делают в ягодицы, дельтовидную мышцу или переднюю поверхностность бедра. Если вы не профессионал, лучше делать укол в ягодичную мышцу, так вероятность негативных последствий меньше.

Пошаговая инструкция как правильно делать укол:

  • Вымыть тщательно руки. Руки надо мыть тщательно, с мылом. Стерильность – важный фактор.
  • Выложить все необходимое на поднос. Это поможет провести процедуру максимально быстро и комфортно и обеспечит стерильность. Для этого поднос тоже следует обработать раствором – антисептиком, а лучше спиртовым.
  • Надеть стерильные перчатки. Медицинские перчатки обеспечат стерилизацию.
  • Определить место укола. Если есть страх попасть в больное место, необходимо мысленно разделить одну ягодицу на 4 равные части, условно нарисовав крест. Укол следует делать в верхнюю его часть.

  • Обработать антисептиком ампулу с лекарством и открыть ее.
  • Достать шприц из защитного пакета и надеть иглу на шприц. Снимать колпачок с иглы необходимо тогда, когда она уже зафиксирована на шприце. Так удастся избежать непреднамеренного прокола или загрязнения иглы.
  • Наполнить шприц препаратом и выпустить воздух, пока не появится струйка лекарства.
  • Протереть большую часть ягодицы проспиртованной салфеткой.
  • Второй салфеткой протереть место будущего укола (в одном направлении, в обоих шагах).
  • Не следует экономить время на стерилизации. Никогда не помешает лишний раз все простерилизовать, а вот пренебрегать правилами – опасно для здоровья.

  • Расположить шприц перпендикулярно ягодице.
  • Ввести иглу на глубину, при которой 5-10 мм будет видно снаружи.
  • Медленно нажимать на поршень. Медленное введение препарата менее болезненно. Рекомендуемая скорость введения – 1 мл за 10 сек.

  • Плотно приложить к месту укола вату со спиртом.
  • Ровным движением вынуть иглу. Прижатая вата обеспечит высокую скорость закрытия ранки от нестерилизованного влияния.
  • Выбросить использованные материалы.
  • Помыть руки.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Лечение
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