Как правильно делать укол: пошаговая инструкция
Что делать, когда медработника рядом нет, а сделать укол вам или вашим родным – необходимо. С препаратами, которые нужно вводить внутримышечно, под силу справиться каждому. Главное — соблюсти все правила, не бояться и действовать спокойно.
Есть препараты, которые надо вводить в вену, препараты для внутримышечных инъекций, а есть препараты, которые необходимо вводить подкожно.
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Рассмотрим самый распространенный вид инъекций – внутримышечно
В таком случае препарат вводят в основном в те части тела, в которых мышечная ткань имеет максимальную толщину. Важно, чтобы поблизости отсутствовали крупные венозные сосуды и нервные стволы.
Следовательно, чаще всего уколы делают в ягодицы, дельтовидную мышцу или переднюю поверхностность бедра. Если вы не профессионал, лучше делать укол в ягодичную мышцу, так вероятность негативных последствий меньше.
Пошаговая инструкция как правильно делать укол:
- Вымыть тщательно руки. Руки надо мыть тщательно, с мылом. Стерильность – важный фактор.
- Выложить все необходимое на поднос. Это поможет провести процедуру максимально быстро и комфортно и обеспечит стерильность. Для этого поднос тоже следует обработать раствором – антисептиком, а лучше спиртовым.
- Надеть стерильные перчатки. Медицинские перчатки обеспечат стерилизацию.
- Определить место укола. Если есть страх попасть в больное место, необходимо мысленно разделить одну ягодицу на 4 равные части, условно нарисовав крест. Укол следует делать в верхнюю его часть.
- Обработать антисептиком ампулу с лекарством и открыть ее.
- Достать шприц из защитного пакета и надеть иглу на шприц. Снимать колпачок с иглы необходимо тогда, когда она уже зафиксирована на шприце. Так удастся избежать непреднамеренного прокола или загрязнения иглы.
- Наполнить шприц препаратом и выпустить воздух, пока не появится струйка лекарства.
- Протереть большую часть ягодицы проспиртованной салфеткой.
- Второй салфеткой протереть место будущего укола (в одном направлении, в обоих шагах).
- Не следует экономить время на стерилизации. Никогда не помешает лишний раз все простерилизовать, а вот пренебрегать правилами – опасно для здоровья.
- Расположить шприц перпендикулярно ягодице.
- Ввести иглу на глубину, при которой 5-10 мм будет видно снаружи.
- Медленно нажимать на поршень. Медленное введение препарата менее болезненно. Рекомендуемая скорость введения – 1 мл за 10 сек.
- Плотно приложить к месту укола вату со спиртом.
- Ровным движением вынуть иглу. Прижатая вата обеспечит высокую скорость закрытия ранки от нестерилизованного влияния.
- Выбросить использованные материалы.
- Помыть руки.
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