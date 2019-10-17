Как правильно делать укол: пошаговая инструкция

Что делать, когда медработника рядом нет, а сделать укол вам или вашим родным – необходимо. С препаратами, которые нужно вводить внутримышечно, под силу справиться каждому. Главное — соблюсти все правила, не бояться и действовать спокойно.

Есть препараты, которые надо вводить в вену, препараты для внутримышечных инъекций, а есть препараты, которые необходимо вводить подкожно.

Читайте также: Что должен знать человек, который вызывает скорую помощь

Рассмотрим самый распространенный вид инъекций – внутримышечно

В таком случае препарат вводят в основном в те части тела, в которых мышечная ткань имеет максимальную толщину. Важно, чтобы поблизости отсутствовали крупные венозные сосуды и нервные стволы.

Следовательно, чаще всего уколы делают в ягодицы, дельтовидную мышцу или переднюю поверхностность бедра. Если вы не профессионал, лучше делать укол в ягодичную мышцу, так вероятность негативных последствий меньше.

Пошаговая инструкция как правильно делать укол:

Вымыть тщательно руки. Руки надо мыть тщательно, с мылом. Стерильность – важный фактор.

Руки надо мыть тщательно, с мылом. Стерильность – важный фактор. Выложить все необходимое на поднос. Это поможет провести процедуру максимально быстро и комфортно и обеспечит стерильность. Для этого поднос тоже следует обработать раствором – антисептиком, а лучше спиртовым.

Это поможет провести процедуру максимально быстро и комфортно и обеспечит стерильность. Для этого поднос тоже следует обработать раствором – антисептиком, а лучше спиртовым. Надеть стерильные перчатки. Медицинские перчатки обеспечат стерилизацию.

Медицинские перчатки обеспечат стерилизацию. Определить место укола. Если есть страх попасть в больное место, необходимо мысленно разделить одну ягодицу на 4 равные части, условно нарисовав крест. Укол следует делать в верхнюю его часть.

Обработать антисептиком ампулу с лекарством и открыть ее.

Достать шприц из защитного пакета и надеть иглу на шприц. Снимать колпачок с иглы необходимо тогда, когда она уже зафиксирована на шприце. Так удастся избежать непреднамеренного прокола или загрязнения иглы.

надеть иглу на шприц. Снимать колпачок с иглы необходимо тогда, когда она уже зафиксирована на шприце. Так удастся избежать непреднамеренного прокола или загрязнения иглы. Наполнить шприц препаратом и выпустить воздух, пока не появится струйка лекарства.

пока не появится струйка лекарства. Протереть большую часть ягодицы проспиртованной салфеткой.

большую часть ягодицы проспиртованной салфеткой. Второй салфеткой протереть место будущего укола (в одном направлении, в обоих шагах).

(в одном направлении, в обоих шагах). Не следует экономить время на стерилизации. Никогда не помешает лишний раз все простерилизовать, а вот пренебрегать правилами – опасно для здоровья.

Расположить шприц перпендикулярно ягодице.

Ввести иглу на глубину, при которой 5-10 мм будет видно снаружи.

будет видно снаружи. Медленно нажимать на поршень. Медленное введение препарата менее болезненно. Рекомендуемая скорость введения – 1 мл за 10 сек.

Плотно приложить к месту укола вату со спиртом.

Ровным движением вынуть иглу. Прижатая вата обеспечит высокую скорость закрытия ранки от нестерилизованного влияния.

Прижатая вата обеспечит высокую скорость закрытия ранки от нестерилизованного влияния. Выбросить использованные материалы.

Помыть руки.