Как правильно хранить лекарства дома: основные правила

Домашняя аптечка есть в каждом доме. Она формируется в зависимости от состава семьи, возраста и наличия хронических заболеваний.

Врач Татьяна Неешпапа советует составлять аптечку постепенно, исходя из особенностей вашей семьи и при необходимости.

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Правила хранения лекарств дома

1. Наиболее очевидный момент по поводу хранения домашней аптечки – это отсутствие доступа детям.

2. Часто лекарства хранят в ванной или на кухне, а это не лучшие места для домашней аптечки. Повышенная влажность и высокая температура противопоказаны в хранении лекарств.

3. В идеале храните лекарство в сухом, недоступном прямым солнечным лучам месте (верхние полки шкафа, антресоли, в стенке со шкафчиком, который закрывается на ключ и т. д.).

4. Некоторые препараты необходимо хранить в прохладном месте. Поэтому внимательно читайте условия хранения лекарств, и отведите одну полку на дверце холодильника для этих нужд.

5. Помните, что в вашей аптечке должны быть лекарства, которые необходимы для оказания первой помощи, или позволяют облегчить состояние до прихода врача.

6. Препараты, которые вы принимаете ежедневно из-за наличия хронического заболевания, должны быть на видном месте, но опять же, для детей это должно быть недостижимо.



Препараты, которые вы принимаете ежедневно, должны быть на видном месте

7. Все лекарства по возможности храните в оригинальной упаковке, вместе с инструкциями.

8. Флаконы, тюбики и бутылочки должны быть плотно закрытыми.

9. Если у вас есть в наличии лекарственные травы, то храните их отдельно от других медикаментов.

10. Избавьтесь от лишних лекарств, проверьте сроки годности, выбросьте пустые упаковки и неподписанные лекарства без упаковки. Примерно раз в полгода устраивайте такие проверки, выбрасывайте просроченные лекарства и пополняйте запас свежими, если это необходимо.

11. Чтобы всегда контролировать содержимое аптечки, можно составить список лекарств и напротив написать срок годности. Такой список поможет всегда знать, какие лекарства есть в аптечке и сколько их можно хранить.

12. Также необходимо, чтобы в вашей аптечке были лекарственные средства, проверенные наукой и временем, то есть с хорошим уровнем доказательности. Тем самым вы значительно сократите объем своей домашней аптечки и лишних затрат.

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