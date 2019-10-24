Как правильно и безопасно маскировать прыщи: советы дерматолога

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Как маскировать прыщи
Как маскировать прыщи / unsplash.com

Миллионы людей всех возрастов страдают из-за прыщей: подростки, молодые девушки и парни, взрослые женщины и мужчины. И проблема маскировки прыщей всегда была и будет актуальной.

Замазывать тональным кремом / ВВ-кремами прыщи нельзя, поскольку это может спровоцировать высыпания еще больше, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Правила маскировки прыщей

1. Защитит ли вашу кожу от прыщей надпись "некомедогенно"? Так, считается, что средство, которое маскирует для жирной кожи должно иметь такую надпись, но будет ли она соответствовать этой характеристике – вопрос.

2. Поэтому смотрите состав. Например, такие ингредиенты, как: Octyl Palmitate (Ethylhexyl Palmitate), Isopropyl Myristate, Isopropyl Isostearate, Lanolin и его производные, Myristyl Myristate способны "забивать" поры.

Вообще, к списку комедогенных ингредиентов много вопросов и порой предлагается все же ориентироваться на индивидуальную реакцию кожи.

Пудра найкраще підходить для маскування прищів
Пудра лучше всего подходит для маскировки прыщей

3. Ваше средство для маскировки должно быть легким, неощутимым и комфортным на коже. Неплотной консистенции и не жирным.

4. Конечно, нужно его правильно смывать вечером / не потеть с ним в спортзале.

5. Хорошо очищайте ваши средства для нанесения макияжа – губки / кисти и др. Вы просто не представляете, какое количество бактерий на них остается.

Чем лучше всего маскировать прыщи?

Самым безопасным средством маскировки для проблемной и жирной кожи в любом возрасте считается минеральная пудра. Состоит из 5-7 компонентов природного происхождения, которые не забивают поры и хорошо скрывают недостатки кожи.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Дерматология Красота Советы
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