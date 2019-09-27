Как правильно искать вещества, которые вызывают аллергию

Существует мнение, что лабораторная диагностика – наше все. Это связано с широким распространением коммерческих лабораторий, куда можно зайти с улицы и самостоятельно (или под руководством администратора) выбрать объем обследования. Но правилен ли такой подход?

Наличие в крови специфического IgE к какому-либо веществу или положительная кожная проба (прик-тест) не обязательно означают, что на данное вещество аллергия, рассказала аллерголог Ольга Жоголева.

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У здоровых людей в крови могут проявляться IgE. Такое состояние называется бессимптомной сенсибилизацией, оно не требует лечения, нередко IgE впоследствии исчезает.

Есть IgE-зависимые и IgE-независимые типы аллергии (например, при атопическом дерматите встречаются оба типа аллергической реакции), для выявления IgE-независимого типа аллергии нет анализов.

Анализ крови на специфические IgE и прик-тесты имеют высокую чувствительность (способность обнаружить аллергию среди тех, у кого она действительно есть), поэтому мы и используем их для диагностики, однако небольшая вероятность ошибочно отрицательных результатов есть и у них.

Проверяться на аллергены нужно под наблюдением аллерголога

Что же делать?

Вот что рекомендует доказательная медицина: чтобы поставить диагноз пищевой аллергии, нужно определить, действительно ли пища вызывает симптомы, и если это так, определить, какие конкретно продукты вызывают аллергию. Корректный диагноз предотвращает ненужные ограничения для людей с подозрением на пищевую аллергию.

Наличие специфических IgE не обязательно означает, что у человека будут симптомы. В некоторых случаях анализ может быть отрицательным даже при наличии аллергии. Иногда единственный способ установить диагноз – провести провокационную пробу (проводится только в медицинском заведении под руководством квалифицированного аллерголога).

Вывод: сложно определить объем обследования самостоятельно, есть высокий риск ненужных анализов, большая вероятность того, что для врача нужно новая информация и кровь придется сдавать повторно. Интерпретировать анализ должен квалифицированный аллерголог, который сможет сопоставить результаты с наблюдениями, при необходимости проведет дополнительное обследование, назначит пробную диету, провокационную пробу.

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