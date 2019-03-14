Как правильно лечить кашель

Сиропы от кашля и специальные таблетки не помогут скорее избавиться от этих симптомов. Вместо этого нужно придерживаться определенных базовых правил.

Врач Евгений Щербина рассказал, что на самом деле нужно делать для лечения кашля у детей.

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1. В комнате должно быть прохладно и влажно.

2. Не забывайте о чистоте. Вещи, которые накапливают пыль – ковры, мягкие игрушки, разбросанная одежда – спрячьте как можно дальше.

3. Ребенок должен пить до 100 мл / кг ежедневно любой жидкости.

4. Уберегайте ребенка от табачного дыма. Также помните: дым от сигарет может оставаться на одежде.



Сиропы от кашля и специальные таблетки не помогут быстрее избавиться от кашля

Врач Евгений Комаровский предостерегает, что после приема отхаркивающих средств дети часто не в состоянии выкашлять увеличенное количество мокроты. Она накапливается в легких и приводит к воспалению легких и бронхиту.

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