Как правильно лечить насморк и закапывать нос

Когда эпидемиологический порог ОРВИ и гриппа пройден, заложенный нос – проблема многих. Это довольно неприятный симптом, требующий правильного лечения. Мы привыкли использовать капли или спреи для носа, которые действуют быстро, но на самом деле не являются полностью безопасными.

Почему важно знать, когда есть смысл использовать средства для лечения насморка и как правильно закапывать нос, рассказала врач Дина Крылова. Ведь, если ЛОР-врач назначил солевой раствор в нос, сосудосуживающее и антибактериальные капли в нос, не следует закапывать все одновременно.

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Последовательность закапывания / впрыска растворов в нос

Сначала следует промыть нос солевым раствором; Затем хорошо высморкаться: сначала одну ноздрю, потом – другую. Если ребенок не может высморкаться – используйте носовой аспиратор. Через 5 мин закапайте сосудосуживающий препарат. Во время впрыска необходимо сделать легкий вдох через нос.

Запомните: сосудосуживающие препараты следует использовать не более 5 дней детям (в идеале до 3 дней) и не более 7 дней взрослым.



Промывание носа ускорит выздоровление / Фото: Unsplash

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Негативные последствия использования сосудосуживающих препаратов

Сосудосуживающие препараты стимулируют секрецию адреналина. При использовании воздействуют не только на сосуды носа, а и на все другие сосуды, а поэтому могут вызвать побочные эффекты.

Побочное действие может возникать при неправильно подобранной дозе или слишком длительном использовании препарата.

Вред сосудосуживающих препаратов привыкание (сосуды теряют способность самостоятельно поддерживать правильный тонус и остаются расширенными, несмотря на использование препарата);

повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений;

головокружение;

тошнота и рвота;

нечеткость зрения;

нервозность.

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