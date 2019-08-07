Как правильно мыть руки: подробная инструкция

910 Читати новину українською
Как правильно мыть руки: в медицине, детям, взрослым – инструкция
Как правильно мыть руки / unsplash.com

Когда вы прикасаетесь к людям или каким-то поверхностям, вы накапливаете потенциально опасные микроорганизмы на ваших руках.

Если не очищать руки, вы можете инфицировать себя, касаясь слизистых оболочек своих глаз, носа или рта, объясняют в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Читайте также: Сколько надо мыть руки, чтобы они были действительно чистыми

Кроме того, частое мытье рук может помочь предотвратить передачу бактерий, вирусов и других опасных микроорганизмов.

Мыть руки нужно перед:

  1. приготовлением и употреблением пищи;
  2. лечением ран, использованием лекарств, или когда ухаживаете за больным или раненым человеком;
  3. пользованием контактными линзами.

Мыть руки нужно после:

  1. приготовления пищи, особенно если имели дело с сырым мясом;
  2. посещения туалета или смены пеленок;
  3. соприкосновения с животными или их игрушками, поводком или отходами;
  4. кашля, чихания, если вы во время этого прикрывались рукой;
  5. лечения ран, использования лекарств, или после ухода за больным или раненым человеком;
  6. выноса мусора, контакта с бытовыми и другими химикатами, или после контакта с чем-либо, что может быть загрязненным – тряпка или даже обувь;
  7. рукопожатия;
  8. посещение общественных заведений (больницы, кинотеатры, магазины и т.д.).

Инструкция, как правильно мыть руки:

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
С обнаженной грудью и усами: Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новой эротической съемкой
8 августа
383
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Гигиена
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
7 августа 20:42 Лептоспироз: симптомы, лечение и профилактика
10009
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
6 августа 13:42 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 66691
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
5 августа 18:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 14895
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
2 августа 13:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 23596
Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
1 августа 14:46 Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать
Настя Сукач 348
Новости
Больше новостей
Залиште відгук