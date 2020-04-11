24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Как правильно мыть руки: видео

- Читати новину українською
Как правильно мыть руки / no.z-designz.com

Пандемия коронавируса в мире продолжает уносить жизни людей. 24 канал решил напомнить – как правильно мыть руки, чтобы уберечь себя от заражения.

Ежедневные призывы соблюдать личную гигиену – превращаются в хорошую привычку.

Важно Коронавирус в Украине: привычки, которые изменили жизнь украинцев

Журналисты 24 канала решили напомнить, как правильно нужно мыть руки и сколько времени нужно для того, чтобы избавиться от всех микробов.

Вот, например, одно мытье рук должно продолжаться 30 секунд, или припев известной украинской песни – "Червона рута".

Смотрите видео: как правильно мыть руки

Текст припева песни "Червона рута":

Червону руту
Не шукай вечорами, –
Ти у мене єдина,
Тільки ти, повір.
Бо твоя врода –
То є чистая вода,
То є бистрая вода
З синіх гір. 

Чому мити руки
Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анна Запотоцкая, Андрей Костюк
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Медицина Гигиена
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
10 апреля 06:40 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
9 апреля 18:36 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
9 апреля 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей