Как правильно мыть руки: видео

Пандемия коронавируса в мире продолжает уносить жизни людей. 24 канал решил напомнить – как правильно мыть руки, чтобы уберечь себя от заражения.

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Журналисты 24 канала решили напомнить, как правильно нужно мыть руки и сколько времени нужно для того, чтобы избавиться от всех микробов.

Вот, например, одно мытье рук должно продолжаться 30 секунд, или припев известной украинской песни – "Червона рута".

Смотрите видео: как правильно мыть руки

Текст припева песни "Червона рута":

Червону руту

Не шукай вечорами, –

Ти у мене єдина,

Тільки ти, повір.

Бо твоя врода –

То є чистая вода,

То є бистрая вода

З синіх гір.



Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала

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