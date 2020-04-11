Как правильно мыть руки: видео
Пандемия коронавируса в мире продолжает уносить жизни людей. 24 канал решил напомнить – как правильно мыть руки, чтобы уберечь себя от заражения.
Ежедневные призывы соблюдать личную гигиену – превращаются в хорошую привычку.
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Журналисты 24 канала решили напомнить, как правильно нужно мыть руки и сколько времени нужно для того, чтобы избавиться от всех микробов.
Вот, например, одно мытье рук должно продолжаться 30 секунд, или припев известной украинской песни – "Червона рута".
Смотрите видео: как правильно мыть руки
Текст припева песни "Червона рута":
Червону руту
Не шукай вечорами, –
Ти у мене єдина,
Тільки ти, повір.
Бо твоя врода –
То є чистая вода,
То є бистрая вода
З синіх гір.
Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала
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