Как правильно пить таблетки и капсулы
Чтобы начать действовать, большинство таблеток и капсул должны попасть в желудок. Для этого нужна жидкость, с помощью которой лекарства свободно пройдут через горло и пищевод.
Слюны может не хватить, и лекарства могут застрять в пищеводе. Здесь они не дадут нужного эффекта на организм и даже могут навредить: вызвать воспаление или язву. Поэтому ученые рекомендуют запивать лекарства как минимум 100 миллилитрами воды.
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Обязательно ли запивать таблетки водой?
Воду рекомендуют, потому что она точно не вступит в реакцию с лекарствами и не изменит эффект. Кофе, чай, кока-кола, горячий шоколад, соки, молоко, алкоголь могут это сделать. Например, грейпфрутовый сок повышает концентрацию некоторых препаратов до токсических уровней.
Инструкция: как пить лекарства
Немецкие врачи разработали инструкцию, чтобы принимать лекарства было легче: для капсул и таблеток. Методы разные, потому что у таблеток и капсул разная геометрическая форма, а вторые, ко всему прочему, часто прилипают к слизистой оболочке.
Эти методы в эксперименте помогли 88,5% людей, у которых были проблемы с глотанием крупных таблеток, и 96,9% людей, которым было трудно глотать капсулы.
Для таблеток
- Возьмите бутылку и наполните ее водой.
- Положите таблетку на язык и плотно прижмите губы к горлышку бутылки.
- Начните пить из бутылки. Не давайте воздуху попадать внутрь бутылки – сжимайте ее рукой, чтобы увеличить поток.
- Закиньте голову на 30-40 градусов и проглотите таблетку вместе с водой.
Таблетки нельзя крошить
Для капсул
- Положите капсулу на язык.
- Сделайте умеренный глоток воды, но пока не пытайтесь проглотить капсулу.
- Наклоните голову вниз, как будто хотите достать подбородком до груди.
- Проглотите капсулу вместе с водой, удерживая голову в таком положении.
Можно ли растолочь таблетку?
Не стоит. Британское Министерство здравоохранения предупреждает: из-за таких манипуляций лекарства могут сработать неправильно. Поэтому таблетки и капсулы нельзя крошить.
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