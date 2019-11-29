Как правильно пить таблетки и капсулы

Чтобы начать действовать, большинство таблеток и капсул должны попасть в желудок. Для этого нужна жидкость, с помощью которой лекарства свободно пройдут через горло и пищевод.

Слюны может не хватить, и лекарства могут застрять в пищеводе. Здесь они не дадут нужного эффекта на организм и даже могут навредить: вызвать воспаление или язву. Поэтому ученые рекомендуют запивать лекарства как минимум 100 миллилитрами воды.

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Обязательно ли запивать таблетки водой?

Воду рекомендуют, потому что она точно не вступит в реакцию с лекарствами и не изменит эффект. Кофе, чай, кока-кола, горячий шоколад, соки, молоко, алкоголь могут это сделать. Например, грейпфрутовый сок повышает концентрацию некоторых препаратов до токсических уровней.

Инструкция: как пить лекарства

Немецкие врачи разработали инструкцию, чтобы принимать лекарства было легче: для капсул и таблеток. Методы разные, потому что у таблеток и капсул разная геометрическая форма, а вторые, ко всему прочему, часто прилипают к слизистой оболочке.

Эти методы в эксперименте помогли 88,5% людей, у которых были проблемы с глотанием крупных таблеток, и 96,9% людей, которым было трудно глотать капсулы.

Для таблеток

Возьмите бутылку и наполните ее водой. Положите таблетку на язык и плотно прижмите губы к горлышку бутылки. Начните пить из бутылки. Не давайте воздуху попадать внутрь бутылки – сжимайте ее рукой, чтобы увеличить поток. Закиньте голову на 30-40 градусов и проглотите таблетку вместе с водой.



Таблетки нельзя крошить

Для капсул

Положите капсулу на язык. Сделайте умеренный глоток воды, но пока не пытайтесь проглотить капсулу. Наклоните голову вниз, как будто хотите достать подбородком до груди. Проглотите капсулу вместе с водой, удерживая голову в таком положении.

Можно ли растолочь таблетку?

Не стоит. Британское Министерство здравоохранения предупреждает: из-за таких манипуляций лекарства могут сработать неправильно. Поэтому таблетки и капсулы нельзя крошить.

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