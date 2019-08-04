Как правильно питаться после установки брекетов
После установки брекетов режим питания несколько изменится. Это связано с дискомфортом и зубной болью.
Первая неделя обычно самая тяжелая, отмечает стоматолог Юлия Селютина. Из-за необычного давления на зубы и некоторую боль в этот период лучше есть преимущественно жидкую пищу – каши, бульоны, йогурты, желе, супы-пюре и тому подобное.
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Твердые овощи и фрукты лучше не кусать, а резать на маленькие кусочки или тереть на терке. Так ничего не отклеился при укусе.
Мясо тоже часто застревает между элементами ортодонтической системы, поэтому его надо хорошо отбить перед приготовлением и порезать на мелкие кусочки.
Скажите "нет" всему липком. Такая пища легко застревает в брекетах и приводит к размножению бактерий, а затем и к воспалению десен и кариесу. Также жвачки, карамель и ириски могут погнуть дугу.
Под запрет попадают также продукты, содержащие крахмал: сдобные булочки, хлопья и чипсы, кукурузные палочки, сыр.
Не ешьте орехи, леденцы, поскольку существует риск повредить брекеты, или погунть дугу.
Избегайте слишком горячих и холодных блюд и напитков. А особенно тщательно избегайте их чередования, так как брекеты могут отклеиться.
Избегайте слишком горячих и холодных блюд и напитков
Продукты, которые содержат красители, следует избегать людям, которые носят сапфировые или керамические брекет-системы. Такая пища может окрасить лигатуру, клей, на который крепятся брекеты, и некоторые другие части.
Чтобы избежать развития болезней полости рта – не забывайте регулярно чистить зубы, подружитесь со специальными ершиками и ирригатором и раз 2-3 месяца проходите профессиональную чистку у стоматолога.
"Брекет-диета" не такая уж сложная. Множество запретов касается вредной пищи, поэтому такой тип питания принесет пользу вашей фигуре и здоровью.
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