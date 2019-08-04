Как правильно питаться после установки брекетов

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Как правильно питаться после установки брекетов
Как правильно питаться после установки брекетов / simplyortho.com.au

После установки брекетов режим питания несколько изменится. Это связано с дискомфортом и зубной болью.

Первая неделя обычно самая тяжелая, отмечает стоматолог Юлия Селютина. Из-за необычного давления на зубы и некоторую боль в этот период лучше есть преимущественно жидкую пищу – каши, бульоны, йогурты, желе, супы-пюре и тому подобное.

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Твердые овощи и фрукты лучше не кусать, а резать на маленькие кусочки или тереть на терке. Так ничего не отклеился при укусе.

Мясо тоже часто застревает между элементами ортодонтической системы, поэтому его надо хорошо отбить перед приготовлением и порезать на мелкие кусочки.

Скажите "нет" всему липком. Такая пища легко застревает в брекетах и ​​приводит к размножению бактерий, а затем и к воспалению десен и кариесу. Также жвачки, карамель и ириски могут погнуть дугу.

Под запрет попадают также продукты, содержащие крахмал: сдобные булочки, хлопья и чипсы, кукурузные палочки, сыр.

Не ешьте орехи, леденцы, поскольку существует риск повредить брекеты, или погунть дугу.

Избегайте слишком горячих и холодных блюд и напитков. А особенно тщательно избегайте их чередования, так как брекеты могут отклеиться.

Уникайте занадто гарячих і холодних страв та напоївИзбегайте слишком горячих и холодных блюд и напитков

Продукты, которые содержат красители, следует избегать людям, которые носят сапфировые или керамические брекет-системы. Такая пища может окрасить лигатуру, клей, на который крепятся брекеты, и некоторые другие части.

Чтобы избежать развития болезней полости рта – не забывайте регулярно чистить зубы, подружитесь со специальными ершиками и ирригатором и раз 2-3 месяца проходите профессиональную чистку у стоматолога.

"Брекет-диета" не такая уж сложная. Множество запретов касается вредной пищи, поэтому такой тип питания принесет пользу вашей фигуре и здоровью.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Стоматология
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