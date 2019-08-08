Как правильно питаться в фаст-фудах

Когда мы говорим о правильном питании, диетах, то не учитываем походы в фаст-фуд. Иногда у человека возникает такое желание, иногда нет другого выбора (компания, время и тому подобное).

Поэтому даже если вы решили взять там еду – нужно правильно ее выбрать. Диетолог Альбина Комиссарова советует: главное, чтобы "иногда" не превращались в "часто".

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Что выбрать в заведениях быстрого питания

1. Выбирайте бургеры стандартного или малого размера, big n' tasty покупать не нужно.

2. Купите лучше морковные палочки, яблочные дольки, овощной салат в фаст-фуде.

3. Пусть шаурма / бургер будут без дополнительных добавок: сыр, бекон и соусов: кетчуп вместо майонеза.

4. Ищите просто мясо/рыбу/птицу. Довольно часто заведения фастфуда делают мясо на огне (шашлык). Или вы можете попросить положить на тарелку отдельно мясо/питу/лаваш/хлеб и овощи, чтобы можно было контролировать сколько и чего вы съели.

5. Если заведение индийской / ливанской кухни, выбирайте вегетарианские варианты с хумусом и тофу.

6. Если есть желание съесть картофель фри – берите маленькую, просите не солить, и делитесь с друзьями. Если не подходит – то попросите соль отдельно, чтобы вы могли контролировать ее количество.

7. Берите к основному блюду салат, он есть практически везде.

8. Избегайте продуктов в панировке, они содержат большое количество жира.

9. Из напитков выбирайте только воду, чай, кофе. Сладкие газированные напитки дают дополнительные калории, повышают аппетит. А молочные коктейли еще и дополнительную порцию жиров.

10. Из соусов отдавайте предпочтение кетчупу, все остальные содержат трансжиры.

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