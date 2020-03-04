Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога

Интенсивная работа с гаджетами, ухудшение зрения из-за возраста или же генетические особенности, время от времени заставляют нас посещать врача. Который советует носить очки, и по их подбору существуют определенные правила.

О том, когда стоит идти за оправами и линзами, а также какие очки выбирать во время работы с компьютерами и для коррекции зрения, Здоровью24 рассказала офтальмолог Ирина Тытарь из "Люксоптики".

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По словам нашей собеседницы, покупать такой аксессуар в любом месте и без предварительной диагностики зрения нельзя.

Офтальмолог Ирина Тытарь “Много очков продают на прилавках рынков или посреди улицы, они не имеют необходимых медицинских сертификатов. Только после осмотра врача и консультанта в оптиках помогают человеку "подогнать" оправу и две линзы, учитывая общее состояние глаз пациента или отдельные показатели после их диагностики”.

Первые сигналы, чтобы купить очки

Симптомы, которые извещают об ухудшении зрения, могут зависеть от нескольких факторов – физиологического, заболеваний, постоянной работы перед экранами компьютера или смартфона.

Офтальмолог Ирина Тытарь “Например, когда мы работаем с гаджетами, то важную роль играет то, в какое именно время дня или ночи это делаем и как долго. Считается, что более уязвимыми наши глаза есть вечером. Поэтому со временем появляется ощущение "песка", вы замечаете небольшое покраснение или слезотечение без причины. Поэтому в этих случаях нельзя пренебрегать визитом к офтальмологу”.



Для того чтобы корректно подобрать очки, стоит продиагностировать зрение / Люксоптика

Очки для работы с гаджетами

В основном диагностику зрения офтальмологи начинают с измерения его остроты, а после исследуют, какой является слеза пациента. Она считается нормальной, когда густая и содержит вещества, которые увлажняют и питают глаз.

У тех, кто постоянно работает с компьютером, эта жидкость всегда в каком-то дисбалансе, преимущественно слишком жидкая и неправильно увлажняет. Например, если человек находится у монитора более 12 часов, то ее глаза нуждаются в защите от электромагнитных лучей – волн, длиной до 400 нанометров, а, следовательно, ультрафиолетовых,

– рассказала офтальмолог Ирина Тытарь.

Очки должны блокировать свет, им надо выбирать линзы, которые бы дополнительно защищали. Конечно, не последнюю роль играют цены. Например, стоимость немецких линз стартует от 7 тысяч гривен за одну, в разы дешевле есть корейские стоят от 400.

Офтальмолог Ирина Тытарь “Еще замечу: линзы очков, имеющие синий блик, опасны для людей, работа которых связана с цветами. Ведь если смотреть через них даже на белый фон, то он становится желтоватым. Поэтому следует покупать прозрачную и просветленную линзу”.



Очки для тех, кто работает с гаджетами интенсивно, должны защищать от ультрафиолета / Unsplash

Какими должны быть очки для коррекции зрения

Люди, которые плохо видят объекты, расположенные вдали, носят очки с показателем "минус". Те же, кто не видит близкие предметы, пользуются "плюсами".

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Офтальмолог Ирина Тытарь “Очки так же, как и оба глаза, имеют центр. Поэтому для того, чтобы было комфортно работать, они должны совпадать. Если вы не соблюли этого во время подбора, то впоследствии вам придется "косить". Получается, что мы искусственно будем ухудшать зрение”.

Важно обращать внимание на качество линзы, от чего тоже будет зависеть здоровье органов нашего зрения. Разное количество лака, которым покрывают стекла, по-своему защищает глаза от того же электромагнитного излучения мониторов, света, запотевания и царапин. А все линзы, имеющие медицинскую сертификацию, дают более четкую контрастность.

Очки и форма лица

Если вы хотите хорошо выглядеть в подобранных для работы с гаджетами или коррекции зрения очках, обратите внимание на форму вашего лица.

"То есть, если вы круглолицые, то не выбирайте этот аксессуар с закругленными оправами. Однако примерьте более строгие квадратные или "бабочки". Обладателям овального лица подойдут так называемые "кошачьи глаза" или "лисички" – они вытянут ваши черты и подчеркнут линию роста бровей. Неплохо будут смотреться еще "авиаторы". Тем, у кого квадратная форма, стоит обратить внимание на закругленные оправы, которые смягчат "тяжелый" низ. Также помните: очки не должны казаться меньше за лицо, а хорошо выступать за пределы скуловых дуг", – объясняет Ирина Тытарь.

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