Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Интенсивная работа с гаджетами, ухудшение зрения из-за возраста или же генетические особенности, время от времени заставляют нас посещать врача. Который советует носить очки, и по их подбору существуют определенные правила.
О том, когда стоит идти за оправами и линзами, а также какие очки выбирать во время работы с компьютерами и для коррекции зрения, Здоровью24 рассказала офтальмолог Ирина Тытарь из "Люксоптики".
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По словам нашей собеседницы, покупать такой аксессуар в любом месте и без предварительной диагностики зрения нельзя.
Первые сигналы, чтобы купить очки
Симптомы, которые извещают об ухудшении зрения, могут зависеть от нескольких факторов – физиологического, заболеваний, постоянной работы перед экранами компьютера или смартфона.
Для того чтобы корректно подобрать очки, стоит продиагностировать зрение / Люксоптика
Очки для работы с гаджетами
В основном диагностику зрения офтальмологи начинают с измерения его остроты, а после исследуют, какой является слеза пациента. Она считается нормальной, когда густая и содержит вещества, которые увлажняют и питают глаз.
У тех, кто постоянно работает с компьютером, эта жидкость всегда в каком-то дисбалансе, преимущественно слишком жидкая и неправильно увлажняет. Например, если человек находится у монитора более 12 часов, то ее глаза нуждаются в защите от электромагнитных лучей – волн, длиной до 400 нанометров, а, следовательно, ультрафиолетовых,
– рассказала офтальмолог Ирина Тытарь.
Очки должны блокировать свет, им надо выбирать линзы, которые бы дополнительно защищали. Конечно, не последнюю роль играют цены. Например, стоимость немецких линз стартует от 7 тысяч гривен за одну, в разы дешевле есть корейские стоят от 400.
Очки для тех, кто работает с гаджетами интенсивно, должны защищать от ультрафиолета / Unsplash
Какими должны быть очки для коррекции зрения
Люди, которые плохо видят объекты, расположенные вдали, носят очки с показателем "минус". Те же, кто не видит близкие предметы, пользуются "плюсами".
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Важно обращать внимание на качество линзы, от чего тоже будет зависеть здоровье органов нашего зрения. Разное количество лака, которым покрывают стекла, по-своему защищает глаза от того же электромагнитного излучения мониторов, света, запотевания и царапин. А все линзы, имеющие медицинскую сертификацию, дают более четкую контрастность.
Очки и форма лица
Если вы хотите хорошо выглядеть в подобранных для работы с гаджетами или коррекции зрения очках, обратите внимание на форму вашего лица.
"То есть, если вы круглолицые, то не выбирайте этот аксессуар с закругленными оправами. Однако примерьте более строгие квадратные или "бабочки". Обладателям овального лица подойдут так называемые "кошачьи глаза" или "лисички" – они вытянут ваши черты и подчеркнут линию роста бровей. Неплохо будут смотреться еще "авиаторы". Тем, у кого квадратная форма, стоит обратить внимание на закругленные оправы, которые смягчат "тяжелый" низ. Также помните: очки не должны казаться меньше за лицо, а хорошо выступать за пределы скуловых дуг", – объясняет Ирина Тытарь.
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