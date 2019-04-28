Как правильно принимать лекарства для снижения давления

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Как правильно принимать лекарства для снижения давления
Как правильно принимать лекарства для снижения давления / additude.com

Для большинства людей нормальными считаются все показатели артериального давления, не превышающие 140/90. Но если у пациента есть высокое давление, то врач назначает специальные антигипертензивные препараты.

От эффективности лекарств зависит несколько факторов, отмечает Кардиолог Этери Колесник.

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1. Примайте лекарства ежедневно

Большинство препаратов действуют от 12 до 24 часов. Это означает, что если вы приняли препарат в среду утром, то в четверг днем ​​его в организме уже не будет и давление поднимется снова. Чтобы этого не произошло нужно принять очередную таблетку на следующий день

2. Препарат употребляйте в одно и то же время

Если вы придерживаетесь режим приема лекарств, их концентрация в крови постоянна, а значит – они работают и давление снижается.

3. Придерживайтесь одинаковой дозировки

Если вам рекомендуется утром выпить 5 мг – значит 5 мг. Не 2,5 мг, и не четвертинку, и не пропуск лекарств и потом увеличенную дозу. Не стоит пить на всякий случай 10 мг. Так как некоторые лекарства могут привести к гипертоническому кризу.

Деякі ліки можуть призвести до гіпертонічного кризу, тому варто дотримуватися однакового дозування
Некоторые лекарства могут привести к гипертоническому кризу, поэтому стоит соблюдать одинаковую дозировку

4. Пейте в течение указанного времени

Относитесь к приему лекарств как к чистке зубов – необходимой процедуре для поддержания своего здоровья!

5. Запивайте только водой

Если в инструкции не сказано что-то другое.

6. Употребляйте лекарства натощак ⠀

Если нет других рекомендаций. Антигипертензивные препараты не влияют на слизистую желудка, не вызывают гастрит и панкреатит. Пока вы проснетесь и начнете собираться на работу, препарат уже начнет действовать, а значит хорошее самочувствие обеспечено.

via GIPHY

7. Не пропускайте прием лекарств

Привыкнуть пить лекарства каждый день по расписанию сложно. Упрощайте это действие. Сейчас есть много приложений для телефона, которые помогают не забыть препараты, в каких дозах и когда нужно принять, извещая звуковым сигналом.

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