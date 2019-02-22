Как правильно принимать лекарства в зависимости от форм выпуска

Препарат будет наиболее эффективным, если вы будете следовать всем инструкциям. Для этого стоит обратить особое внимание на "Особенности применения" и "Способ применения и дозы" лекарств.

Всеукраинский Союз Парамедиков отмечает, что ежедневно от неправильного употребления лекарств в больницу обращаются пациенты с жалобами на плохое самочувствие. Иногда это приводит к трагическим последствиям.

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Лекарства могут быть дозированные и не дозированные.

К дозированным можно отнести капсулы и таблетки. Не дозированными являются сиропы, мази, отвары, эмульсии. Есть препараты смешанного типа – пластырь, который можно отнести к двум лекарственным формам.

Какие есть пути поступления лекарств в организм человека:

• Пероральный (лекарства глотают) — таблетки, капсулы, драже, микстуры и тому подобное.

* Сублингвальный (под язык) — легкорастворимые драже и таблетки.

• Парентеральный (путем инъекции) — ампулы.

• Вагинальный — свечи.

• Ректальный (введение в прямую кишку) — свечи.

• Ингаляционный (вдыхание) — растворы и жидкости для ингаляций.



Жидкости для ингаляций используйте для вдыхания

Председатель Союза Ярослав Вус назвал два правила по употреблению лекарств, которые нельзя нарушать.

Правило №1. Лекарства в ампулах пить запрещено

Ярослав Вус “Они (ампулы – 24) не будут быстрее всасываться или действовать. Они только вызовут развитие гастрита, и тому подобное. Для внутреннего применения есть, например, таблетки покрытые оболочкой, чтобы действующее вещество не испортил желудочный сок, а таблетка растворилась и начала действовать уже в кишечнике.”

Правило №2. Не употребляйте просроченные лекарства

Часто состояние пациентов ухудшается из-за того, что они приняли уже просроченные лекарства. Они могут привести к нежелательным последствиям.

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