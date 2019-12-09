Как правильно рассчитать срок беременности

Знать точный срок беременности крайне важно. Это может принципиально влиять на акушерскую тактику и при беременности, и во время родов, а значит влиять на результат.

Также от расчете срока беременности зависит дата выдачи больничного листа, рассказала гинеколог Яна Филиппова.

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Продолжительность беременности у женщины примерно:

280 дней

40 недель

10 акушерских, или лунных месяцев (по 28 дней).

Как вычислить срок беременности?

Акушеры-гинекологи никогда не считают срок беременности в месяцах, только в неделях. Есть договоренность рассчитывать акушерский срок (от первого дня последней менструации), а не эмбриональный (с момента зачатия). Даже если вы знаете дату зачатия, это был единственный секс в жизни. На УЗИ тоже рассчитывается акушерский срок.



Рассчитать срок беременности можно с помощью УЗИ \ unsplash.com

Проверенными методами являются:

1. Расчет по дате первого дня последней менструации. Добавляют 280 дней – это и будет ПДР (предполагаемая дата родов).

Наиболее правдивым этот метод будет при регулярном цикле 28 дней и овуляции на 14 день. Но если цикл нерегулярный, беременность наступила на фоне лактации или беременная просто не помнит первый день последней менструации (по статистике точно помнят более половины женщин), приходит на помощь ультразвук.

2. Ультразвуковое исследование, выполненное должным образом в 1 триместре (до 14 недель), является наиболее точным методом для определения или подтверждения срока беременности. То есть можно сделать корректировку даже при регулярном менструальном цикле, если расхождение более 7 дней.

Точность напрямую зависит от срока, на котором выполнено исследование. До 9 недель погрешность (при измерении именно копчико-теменного размера) не более 5 дней, до 14-15 недель не более 7 дней.

Если до 22 недель не был уточнен срок беременности по дате последней менструации методом УЗИ, то такая беременность считается suboptimally dated, то есть точный срок мы не знаем.

Что касается определения срока по дате первого шевеления – эти способы неточны и не должны использоваться.

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