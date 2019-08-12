Как правильно сочетать еду и спорт

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Как правильно сочетать еду и спорт
Как правильно сочетать еду и спорт / fiberfacts.org

Тренировки особенно полезны для здоровья, они, в частности, улучшают способности к обучению, внимание, настроение, и прочее.

Когда мы начинаем заниматься спортом, то сразу же задумываемся над тем, когда лучше есть – до или после тренировки, чтобы эффект от упражнений был максимальным.

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Диетолог Светлана Фус уверяет: не стоит придерживаться графиков других спортсменов.

Когда речь идет о сочетании еды и спорта, то имеет значение лишь ваш индивидуальный режим.

Если вам комфортно тренироваться утром после подъема, то вы можете позавтракать после тренировки.

Если ваша тренировка происходит днем, за несколько часов до нее нужно обязательно полноценно поесть. Это обеспечит организм энергией. В противном случае вы будете чувствовать вялость и усталость.

via GIPHY

Если тренировка вечером, то за 1 – 1,5 до нее нужно поужинать. А после ничего не есть или же приготовить легкий ужин. Все зависит от того, за сколько часов до сна у вас тренировки.

Главное – не употреблять больше калорий, чем тратите.

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Теги: Спорт Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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