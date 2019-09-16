Как правильно спать беременным: неожиданные выводы

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Как правильно спать беременным
Как правильно спать беременным / wexnermedical.osu.edu

Беременных женщин предупреждали, что спать можно только на левом боку, что бы не вызвать осложнений. А сон на спине может вызвать нарушение кровообращения и навредить сосудам.

Также считалось, что сон беременной на боку тоже вреден.

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Американские исследователи изучили данные 8,7 тысячи беременных женщин, которые заполнили анкету сна до 30-недельного срока, пишет Ovid.

В целом, 1903 женщин (22%) имели серьезные осложнения, такие как опасно высокое кровяное давление, мертворождение или маленькое новорождение для своего гестационного возраста.

Исследование показало, что женщины, которые спали на правом боку или на спине, не имели больше рисков серьезных осложнений, чем женщины, которые спали на левом боку.

Правильні пози для сну під час вагітності
Правильные позы для сна во время беременности

Риски осложненной беременности чаще среди женщин, которые имеют избыточный вес, курят, страдают гипертонией и имеют хронические заболевания.

Вывод ученых: беременные женщины должны спать в наиболее удобной для них позе сна.

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Теги: Здоровье исследования Новости Здоровье Беременность и роды
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