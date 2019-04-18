Как правильно учиться новому: неожиданные выводы

Если вы убеждены в том, что, чтобы закрепить новые навыки, нужно практиковаться и практиковаться, то американские исследователи опровергли этот миф.

Американские исследователи выяснили, что для укрепления воспоминаний о новых навыках мозгу человека требуется несколько коротких перерывов, говорится на сайте университета.

Читайте также: Как улучшить работу сердца и сосудов

В эксперименте приняли участие несколько десятков добровольцев-правшей.

Они сидели перед компьютерами и смотрели на цифры. Затем людей попросили набирать цифры левой рукой в ​​течение 10 секунд и сделать такой ​​же по времени перерыв. Они повторили этот цикл 35 раз.

За мозговой активностью в течение этого времени наблюдали ученые.

Они обнаружили, что мозговые волны изменялись гораздо чаще во время отдыха, чем при печати. Таким образом, исследователи отмечают: основное обучение мозга происходило как раз во время отдыха.

Поэтому ученые советуют при овладении новых умений оптимизировать свое время на обучение и отдых.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.