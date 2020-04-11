Как правильно утилизировать использованную маску

В больницах неоднократно подчеркивали, что все медицинские отходы утилизируют по протоколу. Хотя в сети появляются видео такого мусора в других местах. Часто украинцы просто выбрасывают использованные маски, и хорошо, если в мусорное ведро. Как же правильно и безопасно избавиться от использованной маски – читайте дальше.

Теперь к мусору на улицах добавились маски и перчатки. Однако такие отходы – как и медицинские, так и бытовые – должны сжигаться при высоких температурах, ведь вирус выживает на различных поверхностях.

Дмитрий Агеев, генеральный директор ООО "Экологические перерабатывающие технологии" "100% известно о том, что при температуре 1200 градусов все бактерии обеззараживаются, это факт, это европейский опыт"

Компания Дмитрия Агеева принимает у почти 200 больниц опасный груз и доставляет на специальную станцию во Львове. Герметично упакованые пакеты с масками, одеждой, перчатками, шприцами и биологическими отходами бросают в печь.

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"Печка работает на двух форсунках сейчас: одна выполняет действие сожжения, а вторая – действие обезвреживания опасных выбросов в атмосферу", – пояснил начальник производства по утилизации медицинских отходов Роман Дзюрман.



Утилизация опасных отходов / Скриншот с видео

В час сжигают 600-700 килограммов опасных отходов. На самом деле, могло быть и больше, ведь эти мешки и контейнеры только из больниц.

Куда украинцам сдавать маски на утилизацию

Рядовые украинцы также могут утилизировать свои маски и перчатки. Киевляне могут завезти их в офис "Экологических перерабатывающих технологий" или в аптеки, с которыми сотрудничает предприятие. Последний вариант, кстати бесплатный. Главное все правильно упаковать – в 3 прочные пакета и плотно закрыть.



Как использовать маску во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

Как маски вредят экологии

Страдает от использованных масок и экология. Кроме того, что медицинские отходы долго не разлагаются, они уже загрязнили Мировой океан. Сотни одноразовых повязок уже прибивают к берегу вместе с пластиковыми пакетами.



Использованные маски загрязняют Мировой океан / Скриншот с видео

"Хирургические маски – это угроза для морских черепах, морских свиней или дельфинов. Они могут путать их с пищей, как и другой пластик. Это блокирует пищеварение животных, а потом они умирают от голода", – отметил основатель OceanAsia Гарри Стоукс.

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