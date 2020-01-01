Как правильно увлажнять очень сухую кожу зимой
Увлажняющий крем – главный компонент в уходе за сухой кожей. Впрочем при холодной и сухой погоде, кажется, что его недостаточно и хочется наносить его на лицо в два раза больше и чаще. Но правильно ли так делать? Насколько это вредит вредит коже?
Дерматолог Мона Гохари рассказала о секретах ухода за кожей в холодное время года.
Читайте также: Какие продукты нужно есть, если у вас сухая кожа
Врач советует в таких случаях обращаться с кожей, как с телом: "одеть" его в несколько слоев средств.
Выбирайте средства, в которых есть глицерин, сквалан, гиалуроновая кислота и керамиды. Все они приносят коже пользу различными способами и дополняют друг друга.
Если кожа очень сухая, увлажняйте ее не легким лосьоном, а плотным кремом.
Чтобы усилить эффект, следует использовать средства с гидратирующими компонентами на каждом этапе ухода за кожей.
Начните с сыворотки, затем нанесите увлажняющий крем и закрепите эффект окклюзионным маслом.
Ингредиенты с окклюзионными свойствами включают вазелин, воск, масла и силиконы / Фото: Unsplash
Оно зафиксирует всю эту конструкцию и не позволит влаге испаряться.
Чаще всего применение слишком большого количества продуктов способно навредить, но, если кожа очень сухая, такой метод допустим.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.