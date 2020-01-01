24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Как правильно увлажнять очень сухую кожу зимой

12 Читати новину українською
Как ухаживать за кожей зимой / pixabay.com

Увлажняющий крем – главный компонент в уходе за сухой кожей. Впрочем при холодной и сухой погоде, кажется, что его недостаточно и хочется наносить его на лицо в два раза больше и чаще. Но правильно ли так делать? Насколько это вредит вредит коже?

Дерматолог Мона Гохари рассказала о секретах ухода за кожей в холодное время года.

Читайте также: Какие продукты нужно есть, если у вас сухая кожа

Врач советует в таких случаях обращаться с кожей, как с телом: "одеть" его в несколько слоев средств.

Выбирайте средства, в которых есть глицерин, сквалан, гиалуроновая кислота и керамиды. Все они приносят коже пользу различными способами и дополняют друг друга.

Если кожа очень сухая, увлажняйте ее не легким лосьоном, а плотным кремом.

Чтобы усилить эффект, следует использовать средства с гидратирующими компонентами на каждом этапе ухода за кожей.

Начните с сыворотки, затем нанесите увлажняющий крем и закрепите эффект окклюзионным маслом.


Ингредиенты с окклюзионными свойствами включают вазелин, воск, масла и силиконы / Фото: Unsplash

Оно зафиксирует всю эту конструкцию и не позволит влаге испаряться.

Чаще всего применение слишком большого количества продуктов способно навредить, но, если кожа очень сухая, такой метод допустим.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Карта самых кровавых конфликтов: за что воевал мир в ХХ веке
сегодня
2519
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дерматология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
30 декабря 2019 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
Анастасія Лукашевська 309
30 декабря 2019 14:40 Самые интересные мифы, которые опровергла Супрун в 2019 году
Анастасія Лукашевська 182
26 декабря 2019 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
Вероніка Климська 357
25 декабря 2019 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
Анастасія Лукашевська 4771
25 декабря 2019 10:00 Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло
Анастасія Кушпіт 591
Новости
Больше новостей
Залиште відгук