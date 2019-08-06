Как правильно выбрать автокресло для ребенка
Очень часто молодые родители тратят большие средства на приобретение коляски для своего малыша, забывая про автокресло. При выборе автокресла обращайте внимание не на его красоту или удобство, а на безопасность.
В случае аварии при использовании автокресла летальность снижается на 70%, пишет врач Марина Осипенко.
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Перед выбором автокресла нужно определиться с его группой. Обязательно определить рост, вес и комплекцию малыша.
1. Определяем тип крепления. Железные крепления isofix(к сожалению, есть не во всех автомобилях) или штатные ремни безопасности.
После того, как определились с креплениями, выбираем модель.
2. Обратите внимание на то, что кресло должно быть выполнено из качественного пластика. В подголовнике и боковинах сиденья должны быть вставки из пенополистирола (при ударе они разрушаются, поглощая ударную силу).
3. Для комфорта под чехлом сиденья должна быть мягкая поверхность, ремни безопасности с мягкими накладками. А вот подголовник должен быть твердым и хорошо фиксированным. Чехлы должны сниматься для стирки.
4. Все качественные модели в группах от 0+ до 3 не должны иметь горизонтального положения для перемещения, это не эффективно и опасно. Оптимальный угол наклона – 45 градусов.
5. Автокресло должно иметь Европейский стандарт качества R44/04, 44/03 и сертификат от ADAC.
6. Не используйте автокресла, которые были в употреблении, или после аварии. Вы не можете быть уверены в его дальнейшей исправности. Срок годности автокресла в среднем составляет до 6 лет.
7. Самое безопасное место крепления – по центру заднего сиденья, если не возможно то справа или слева, где надежнее крепление.
8. Детей до 2 лет рекомендовано перевозить в автокреслах, которые закреплены против направления движения транспорта (так меньше риск травмировать шейный отдел позвоночника при торможении). После 2 лет по направлению движения.
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