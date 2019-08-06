Как правильно выбрать автокресло для ребенка

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Как правильно выбрать автокресло
Как правильно выбрать автокресло / parents.com

Очень часто молодые родители тратят большие средства на приобретение коляски для своего малыша, забывая про автокресло. При выборе автокресла обращайте внимание не на его красоту или удобство, а на безопасность.

В случае аварии при использовании автокресла летальность снижается на 70%, пишет врач Марина Осипенко.

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Перед выбором автокресла нужно определиться с его группой. Обязательно определить рост, вес и комплекцию малыша.

1. Определяем тип крепления. Железные крепления isofix(к сожалению, есть не во всех автомобилях) или штатные ремни безопасности.

После того, как определились с креплениями, выбираем модель.

2. Обратите внимание на то, что кресло должно быть выполнено из качественного пластика. В подголовнике и боковинах сиденья должны быть вставки из пенополистирола (при ударе они разрушаются, поглощая ударную силу).

3. Для комфорта под чехлом сиденья должна быть мягкая поверхность, ремни безопасности с мягкими накладками. А вот подголовник должен быть твердым и хорошо фиксированным. Чехлы должны сниматься для стирки.

4. Все качественные модели в группах от 0+ до 3 не должны иметь горизонтального положения для перемещения, это не эффективно и опасно. Оптимальный угол наклона – 45 градусов.

5. Автокресло должно иметь Европейский стандарт качества R44/04, 44/03 и сертификат от ADAC.

via GIPHY

6. Не используйте автокресла, которые были в употреблении, или после аварии. Вы не можете быть уверены в его дальнейшей исправности. Срок годности автокресла в среднем составляет до 6 лет.

7. Самое безопасное место крепления – по центру заднего сиденья, если не возможно то справа или слева, где надежнее крепление.

8. Детей до 2 лет рекомендовано перевозить в автокреслах, которые закреплены против направления движения транспорта (так меньше риск травмировать шейный отдел позвоночника при торможении). После 2 лет по направлению движения.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети
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