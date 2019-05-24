Как правильно выбрать косметику: советы косметолога

Обычное чтение этикеток помогает сэкономить деньги на лишних средствах и времени на поиск информации.

Косметолог Ксения Ведищева составила список параметров, на которые нужно обращать внимание при выборе косметики.

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1. Определите, куда наносить средства

Продукты для глаз (тени, туши, гели для бровей) и губ наносятся локально и в небольших количествах. Поэтому не стоит беспокоиться о максимальной натуральности их состава.

Продукты для демакияжа на коже проводят слишком мало времени, чтобы нанести вред. Исключение составляют продукты с сульфатами.

Продукты для тела, наоборот, должны быть максимально безопасными. Они покрывают большую площадь и остаются на коже весь день.

Все продукты для кожи (кремы, сыворотки, праймеры, тональные основы) также должны содержать хороший состав и действовать не только по принципу "не навреди", но действительно решать проблемы.

2. Смотрите на первые 5 ингредиентов

Все компоненты состава перечисляются в порядке уменьшения: от максимальной концентрации к минимальной.

Особого внимания заслуживают первые пять. Обычно именно они составляют приблизительно 80% продукта, поэтому важно, чтобы среди них были активные компоненты и не было вредных или ненужных.

Обращайте внимание на состав: важными являются первые 5 компонентов

3. Избегайте спорных компонентов

Синтетические ароматизаторы являются главной причиной аллергических кожных реакций. Сульфаты входят в состав всего, что должно мылиться и пениться. Кроме образования пены, они разрушают защитный барьер кожи.

Силиконы создают не только приятную гладкую текстуру продукта, но и пленку на поверхности кожи. Она мешает проникновению других, более полезных компонентов, вызывает обезвоживание и забивает поры.

Минеральные масла – не что иное, как дезодорированная форма керосина.

Полиненасыщенные масла неустойчивы и быстро окисляются под действием кислорода и тепла. Их использование ускоряет процесс старения кожи.

Феноксиетанол – заменитель парабенов. Более безопасный, но все равно может вызывать раздражение.

4. Игнорируйте маркетинг

Натуральный или органический. Оба термина могут относиться только к одному ингредиенту продукта. Кроме того, не все растительные экстракты действительно полезны.

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