Как правильно выбрать лубрикант

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Как правильно выбрать лубрикант
Как правильно выбрать лубрикант / Фото из открытых источников

Лубрикант – это гель-смазка, позволябщая увлажнить половые органы при отсутствии смазки или при недостаточном увлажнении природного происхождения.

Лубрикант поможет устранить неприятные ощущения во время секса, информирует акушер-гинеколог высшей категории Лилия Левенец.

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Обычно лубриканты бывают на водной, жировой или силиконовой основе.

Чем полезны лубриканты

Лубриканты способны защитить слизистую оболочку от появления микротрещин и раздражения, через которые проникают инфекции, снимают болевые ощущения и повышают комфорт во время секса.

Лубриканты почти не имеют противопоказаний к применению. В некоторых случаях может появиться аллергическая реакция на некоторые составляющие продукта. Чтобы избежать аллергии, нужно хорошо изучить состав средства и выбрать правильный для себя.

Для чего использовать лубрикант

Даже если вы считаете, что естественной смазки достаточно, лубрикант в любом случае нужно использовать. На самом деле, даже при идеальном количестве увлажнения эти гели способны значительно улучшить именно качество интимных отношений.

В использовании увлажняющего геля нет ничего плохого, он может быть отличным дополнением к вашему сексуальному опыту.

Лубриканти можуть покращити якість сексуЛубриканты могут улучшить качество секса

Как выбрать лубрикант

1. Не покупайте средства, содержащие любые искусственные ароматизаторы, красители, сахар, эфирные масла, дополнительные добавки или глицерин – неизвестно, как ваш организм отреагирует на эти добавки. Особенно, если вы впервые пользуетесь лубрикантом.

2. Натуральность продукта не обязательно означает, что он для вас будет лучшим.

3. Обращайте внимание на состав продукта, почитайте отзывы, обзоры или проконсультируйтесь с экспертом.

4. Узнайте, можно ли лубрикант использовать с презервативом/интимной игрушкой. Все потому, что гели на жировой основе разрушают латекс.

5. Покупайте в проверенных магазинах, которые имеют сертификаты качества продукции.

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Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Секс
Источник: Здоров'я 24
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