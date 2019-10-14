Как правильно выбрать маску для лица

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Как выбрать маску для лица
Как выбрать маску для лица / Usplash

Сейчас на рынке настолько безумный выбор масок для лица, что очень легко растеряться. Как выбрать маску, чтобы она подошла именно вам – читайте дальше.

Врач дерматовенеролог Виктория Миронюк дала несколько советов, как решить проблемы вашего типа кожи.

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Сухая кожа

Рассмотрите листовые маски или гелевые, которые помогут глубоко увлажнить вашу кожу и сделать ее рыхлой и гладкой. Больше всего для этого подходят следующие компоненты:

  • гиалуроновая кислота
  • коллаген;
  • алоэ вера;
  • аргонное масло,
  • масло Ши;

Жирная кожа

Используйте маски из глины или угля – это поможет убрать избыток себиума и грязи из ваших пор и поможет достичь матового эффекта блеска.


Какую маску для лица выбрать

Кожа, склонная к прыщам

Ищите маски, содержащие альфа-гидроксикислоты (гликолевая кислота) и бета-гидроксикислоты (салициловая кислота), чтобы приостановить воспалительные угри, гнойнички и выровнять тон.

Тусклая кожа

Маски для лица, содержащие кислоты также могут помочь вам достичь "яркого сияния", ведь они растворяют мертвые клетки кожи и стимулируют ее обновление. Также ищите маски с составом, в который входят витамин С, фруктовые экстракты и куркума, ведь они усиливают эффект.

Кожа, склонная к покраснению

Раздражение часто возникает из-за пересушенной кожи, поэтому обращайте внимание на увлажняющие маски и ищите в составе успокаивающие ингредиенты, такие как сера, мед, зеленый чай и ромашка.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Дерматология Красота Лечение
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