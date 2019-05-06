Оливковое масло любят практически все. Оно содержит полезные жиры, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови, контролируют сахарный диабет второго типа, предотвращают развитие болезней системы кровообращения и улучшают состояние кожи и волос.

Врач-репрудоктолог Лидия Федосова рассказала, как правильно выбрать оливковое масло, чтобы оно не повредило организму.

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Существуют три сорта масла

1) натуральное (англ. Virgin) означает, что масло получено с использованием только физических методов без химической очистки. Термин virgin oil, относящийся к производству масел, отличается от сорта Virgin Oil на этикетках бутылок в розничной продаже.

2) очищенное (рафинированное, англ. Refined) означает, что масло было очищено с применением физико-химических процессов для устранения сильного вкуса (который считается дефектом) и содержания кислот (свободные жирные кислоты). Очищенное масло считается ниже качеством, чем натуральное; розничные сорта extra-virgin olive oil и virgin olive oil не должны содержать примесей очищенного масла;

3) макуховое (англ. Pomace olive oil) обозначает масло, полученное с отжимом с использованием химических растворителей, обычно гексана, и под воздействием температуры.

Лучшим может считаться оливковое масло экстракласса, нефильтрованное – на этикетке пишут англ. Extra Virgin Unfiltered Olive Oil или экстракласса фильтрованное (на его этикетке указано англ. Extra Virgin Olive Oil).

В этом оливковом масле кислотность не должна превышать 0,8%.



Выбирайте оливковое масло экстракласса, нефильтрованное

Высоко ценится "капельное" оливковое масло "первого холодного отжима" (англ. First cold press), хотя это понятие достаточно условное – масло так или иначе нагревается и при "холодном прессовании". Кроме того, в современных условиях масло всегда отжимается только один раз.

Когда не стоит использовать оливковое масло

• при жарке: ни в коем случае не используем. Под воздействием высоких температур оливковое масло начинает "дымить", а жиры – окисляться. В результате чего вместо полезных антиоксидантов образуются свободные радикалы и другие опасные соединения. Лучше использовать продукт как заправку к салату и других холодных блюд.

• при чрезмерном потреблении: как и все жиры, оливковое масло – высококалорийный продукт, в одной столовой ложке которого содержится около 120 калорий. Оно не является панацеей от всех проблем;

• когда продукт некачественный. Это печально, но факт: многие поставщики данного продукта крайне недобросовестные, разбавляют оливковое масло более дешевым рапсовым. У многих масел на полках магазина также может не содержаться достаточного количества полифенолов и других соединений, необходимых для поддержания здоровья.

• когда истек срок годности. Оливковое масло желательно употреблять в течение первого года после изготовления.



Не используйте масло, когда его срок годности истек

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