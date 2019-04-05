Как правильно закапывать ухо: пошаговая инструкция от врача

Чтобы повысить эффективность капель для лечения болезней ушей, нужно, прежде всего, соблюдать условия хранения препарата и правильно его закапать.

ЛОР-врач Екатерина Довлатова отмечает: перед закапыванием подготовьте пипетку (если у лекарства нет специального дозатора) и тщательно вымойте руки с мылом.

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Как закапывать капли в ухо

1. Капли нужно согреть, в идеале до температуры тела. Для этого можно просто зажать бутылочку с лекарством в кулак и подержать так несколько минут. Не надо греть в микроволновой печи или под горячей водой.

2. Голова должна быть в таком положении, чтобы вы закапывали ухо сверху. Можно просто наклонить голову или же попросите человека лечь на бок.

3. Взрослому оттяните ушную раковину вверху и вперед, а ребенку до 3-х лет – вниз и назад.

4. Закапайте необходимое количество капель.

5. Аккуратно подергайте за мочку уха (вверх / вниз) или нажмите несколько раз на козелок.



Аккуратно подергайте за мочку уха (вверх / вниз) или нажмите несколько раз на козелок (на фото)

6. Несколько минут нужно сохранять такое положение головы. Или же можно вставить ватный шарик ко входу во внешний слуховой проход. Заталкивать вату глубже не надо.

Вытащить вату можно уже через несколько минут, не нужно ходить с ней полдня.

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