Дарить удовольствие партнеру – унизительно! Примерно 30% женщин, которые испытывают оргазм, достигают его только во время куннилингуса.

Если вы хотите дарить девушке удовольствие – не стоит стесняться, рассказала сексолог Ольга Власенко.

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Как правильно заниматься оральным сексом с женщиной:

Не дышите под одеялом на влагалище. Все возбуждение от этого испаряется.

Следите за ногтями на руках и щетиной. Это очень больно, когда волосок от усов вдруг впивается в головку клитора.

Не пытайтесь повторить ритмичные движения языком за парнем с видео для взрослых. Что важно вам перед оргазмом? Постоянство. Вот и женщинам тоже. Найдите свои движения и пусть они будут такими, какие вы сможете повторять продолжительно! Нет ничего хуже незаконченного оргазма.

Не знаете как делать куннилингус? Откройте рот с слегка высунутым языком и положите его на клитор женщины. А дальше движения вверх-вниз. Точно не ошибетесь в первый раз. Вы можете попросить партнершу помочь вам, подсказать. И слушайте, следите за ее реакцией.

Не выглядывайте, как из окопа. Если многим мужчинам нравится, когда женщина смотрит на них во время минета, то женщинам в большинстве такая картина не симпатична.

Не забывайте о пальцах. Двойная стимуляция очень результативна, но лучше спросить у женщины, как ей нравится больше. Если ее тип стимуляции клиторальный, то стимуляция влагалища может отвлекать.

Но не забывайте, что при оральном сексе существует высокий риск заразиться большинством инфекционных заболеваний, передающихся половым путем.

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