Как предложить партнеру свободные отношения

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Как предложить партнеру свободные отношения

Свободные отношения – это вид взаимоотношений, когда пара хочет быть вместе, но согласна на немоногамные отношения – секс с другими людьми, а не только с партнером.

Ведущий психолог Терри Конли, который изучает сексуальность, рекомендует ни в коем случае не делать это во время ссоры, пишет The New York Times.

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Как об этом сказать?

Начинать разговор о свободных отношениях стоит издалека – возможно, подходящий момент подвернется за бокалом вина, когда вы начнете вспоминать знаменитостей, с которыми были бы не против заняться сексом.

Если вы точно решили покончить с моногамией (сексом только с одним партнером), будьте честны и откровенны с партнером и обсудите правила.

Однако, если ваш партнер в шоке от ваших слов, – это не хорошо. И вряд ли согласится на такое предложение.

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Почему люди выбирают свободные отношения?

Причин, по которым люди отдают предпочтение открытым отношения, может быть несколько – от несовпадения либидо до скуки и желания новых ощущений. К открытым отношениям обычно готовы пары без предубеждений, в которых оба партнера не склонны ревновать, а в случае гетеросексуальных пар – менее жестких гендерных норм.

Стоит ли переходить от разговоров о полиамории к практике – решать вам двоим. Но даже общие фантазии на тему могут вернуть страсть в ваши отношения. Если бюджет позволяет обратиться к специалисту, вопрос открытых отношений можно обсудить на парной терапии.

Если обе стороны готовы к новому этапу, установите испытательный срок. Если через несколько месяцев ваш партнер недоволен форматом пары, придется решить, идти вам из этих отношений или вернуться к хорошо знакомой моногамии.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Психология Секс
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