Как предотвратить гормональные сбои
В различных проблемах со здоровьем обвиняют именно гормоны – вещества, которые выделяются в эндокринной железе или другом органе с эндокринной функцией, например, жировой ткани, но действуют по всему организму.
Они определяют рост и развитие, обмен веществ, состояние половой системы и размножения, водно-солевой баланс, реакцию на стресс, настроение и другие вещи, написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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Наша эндокринная система работает по принципу обратной связи. Понять, как работает эта связь можно на таком примере:
- Есть датчик – чаще всего это отдел мозга гипоталамус. Он регистрирует значение показателя, например, уровня гормона тироксина.
- Представим, что уровень недостаточен. Тогда гипоталамус запускает сигнал "этот показатель следует исправить".
- И гипофиз – другой отдел мозга, подчиненный гипоталамусу-выделяет тиреотропный гормон.
- Его воспринимает щитовидная железа, и реагирует образованием и выделением большего количества тироксина.
- Тогда гипоталамус регистрирует новый сигнал "уровень достаточный" и прекращает выделять этот гормон.
О гормональном здоровье следует тщательно заботиться. Ведь на работу эндокринной системы влияют не только возраст, генетика и болезни, но и наш рацион, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем.
Как предотвратить гормональные сбои?
- Следует правильно питаться и быть физически активными.
- Придерживайтесь здорового режима сна. Желательно спать не менее 7 часов. Люди, которым хронически не хватает сна, более склонны к тревожности, перееданию, они рискуют развить диабет второго типа или иметь нарушенные биоритмы.
- Ешьте как можно меньше сахаров и белой муки. Каши и цельнозерновой хлеб значительно лучшие источники углеводов. Они воспрепятствуют развитию диабета.
- Не надо постоянно перекусывать и бояться "падения глюкозы", если только у вас не диабет. Делайте достаточные перерывы между приемами пищи – так клетки не будут терять чувствительность к инсулину.
- Потребляйте достаточное количество йода. Без йода щитовидная железа не может производить тиреоидные гормоны. Дневная потребность йода – до 150 мг. Это трудно посчитать – просто пользуйтесь йодированной солью (ее следует добавлять в холодные блюда) и ешьте морскую капусту.
- Следите за индексом и объемом талии. Эти показатели вы можете узнать у семейного врача, если дома постоянно забываете это сделать. Именно вес и соотношение талии и бедер являются хорошими индикаторами риска гормональных нарушений и сердечно-сосудистых болезней.
- Знайте о существовании гормональной терапии и применении гормональных контрацептивов с терапевтической целью. Но ни в коем случае не занимайтесь самолечением.
- Будьте физически активными. Это и отвлекает нас, благодаря этому мы успокаиваемся, тратит калории, снижает уровень сахара и вес, а следовательно, защищает тело от образования "лишних" эстрогенов жиром.
- Бросьте курить. Курение может влиять на уровень гормонов щитовидной железы.
- Для женщин критично как можно меньше употреблять алкоголь, ведь он влияет на обмен эстрогенов и тем самым повышает вероятность развития гормон-зависимых опухолей.
- Не пользуйтесь пластиком, который содержит фталаты: это пластик типов 3, 6 и 7. Не нагревайте пищу в пластиковых контейнерах и не наливайте в пластик горячее. Фталаты вмешиваются в работу половых гормонов.
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