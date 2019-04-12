Как предотвратить гормональные сбои

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Как гормоны влияют на жизнь
Как гормоны влияют на жизнь / unsplash.com

В различных проблемах со здоровьем обвиняют именно гормоны – вещества, которые выделяются в эндокринной железе или другом органе с эндокринной функцией, например, жировой ткани, но действуют по всему организму.

Они определяют рост и развитие, обмен веществ, состояние половой системы и размножения, водно-солевой баланс, реакцию на стресс, настроение и другие вещи, написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Наша эндокринная система работает по принципу обратной связи. Понять, как работает эта связь можно на таком примере:

  • Есть датчик – чаще всего это отдел мозга гипоталамус. Он регистрирует значение показателя, например, уровня гормона тироксина.
  • Представим, что уровень недостаточен. Тогда гипоталамус запускает сигнал "этот показатель следует исправить".
  • И гипофиз – другой отдел мозга, подчиненный гипоталамусу-выделяет тиреотропный гормон.
  • Его воспринимает щитовидная железа, и реагирует образованием и выделением большего количества тироксина.
  • Тогда гипоталамус регистрирует новый сигнал "уровень достаточный" и прекращает выделять этот гормон.

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О гормональном здоровье следует тщательно заботиться. Ведь на работу эндокринной системы влияют не только возраст, генетика и болезни, но и наш рацион, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем.

Как предотвратить гормональные сбои?

  1. Следует правильно питаться и быть физически активными.
  2. Придерживайтесь здорового режима сна. Желательно спать не менее 7 часов. Люди, которым хронически не хватает сна, более склонны к тревожности, перееданию, они рискуют развить диабет второго типа или иметь нарушенные биоритмы.
  3. Ешьте как можно меньше сахаров и белой муки. Каши и цельнозерновой хлеб значительно лучшие источники углеводов. Они воспрепятствуют развитию диабета.
  4. Не надо постоянно перекусывать и бояться "падения глюкозы", если только у вас не диабет. Делайте достаточные перерывы между приемами пищи – так клетки не будут терять чувствительность к инсулину.
  5. Потребляйте достаточное количество йода. Без йода щитовидная железа не может производить тиреоидные гормоны. Дневная потребность йода – до 150 мг. Это трудно посчитать – просто пользуйтесь йодированной солью (ее следует добавлять в холодные блюда) и ешьте морскую капусту.
  6. Следите за индексом и объемом талии. Эти показатели вы можете узнать у семейного врача, если дома постоянно забываете это сделать. Именно вес и соотношение талии и бедер являются хорошими индикаторами риска гормональных нарушений и сердечно-сосудистых болезней.
  7. Знайте о существовании гормональной терапии и применении гормональных контрацептивов с терапевтической целью. Но ни в коем случае не занимайтесь самолечением.
  8. Будьте физически активными. Это и отвлекает нас, благодаря этому мы успокаиваемся, тратит калории, снижает уровень сахара и вес, а следовательно, защищает тело от образования "лишних" эстрогенов жиром.
  9. Бросьте курить. Курение может влиять на уровень гормонов щитовидной железы.
  10. Для женщин критично как можно меньше употреблять алкоголь, ведь он влияет на обмен эстрогенов и тем самым повышает вероятность развития гормон-зависимых опухолей.
  11. Не пользуйтесь пластиком, который содержит фталаты: это пластик типов 3, 6 и 7. Не нагревайте пищу в пластиковых контейнерах и не наливайте в пластик горячее. Фталаты вмешиваются в работу половых гормонов.
 
Ульяна Супрун 
"Помните, не обязательно сдавать анализы на все гормоны одновременно, чтобы быть уверенными, что все в порядке. Следует быть чутким к своему состоянию и вовремя обратиться к врачу – после осмотра он скажет, какой именно анализ нужно сдать".

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Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Ульяна Супрун Лечение
Источник: Здоров'я 24
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