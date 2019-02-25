Как предупредить старение мозга
Американские исследователи обнаружили, что пересадка костного мозга предотвращает снижение когнитивных способностей, сохраняя память и способность к обучению в старшем возрасте.
Сотрудники медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе провели исследование над амбулаторными мышами, пишет журнал Communications Biology.
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18-месячным грызунам пересадили костный мозг от мышей их возраста и 4-месячных мышей.
Через шесть месяцев обе трансплантированные группы прошли стандартные лабораторные тесты на уровень активности и обучения, а также на пространственную и рабочую память.
Мыши, которым пересадили молодой костный мозг, показывали лучшие результаты по сравнению с другой группой грызунов. Они также превзошли контрольную группу мышей, которым не пересаживали костный мозг.
После этого эксперты проверили гиппокамп.
Грызуны с молодым костным мозгом сохранили больше синапсов (контакты между нейронами) в гиппокампе, чем владельцы старого костного мозга. Несмотря на это, грызуны имели примерно одинаковое количество нейронов.
Другие тесты объяснили, почему у мышей со старым костным мозгом отсутствуют синапсы. Возможная причина – клетки крови, которые производятся молодым костным мозгом и снижают активацию микроглии.
Если микроглия становится сверхактивной, то она может участвовать в разъединении синапсов. Нейроны с меньшим количеством сверхактивной микроглии остаются здоровыми, и выживут больше синапсов.
Сейчас результаты исследования касаются только грызунов. Ученые надеются, что подобную технологию в будущем применят к людям. Если дальнейшие исследования подтвердят такую возможность, это будет шагом на пути методов борьбы с прогрессированием нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.
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