Как предупредить старение мозга

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Как предупредить старение мозга
Как предупредить старение мозга / Фото из открытых источников

Американские исследователи обнаружили, что пересадка костного мозга предотвращает снижение когнитивных способностей, сохраняя память и способность к обучению в старшем возрасте.

Сотрудники медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе провели исследование над амбулаторными мышами, пишет журнал Communications Biology.

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18-месячным грызунам пересадили костный мозг от мышей их возраста и 4-месячных мышей.

Через шесть месяцев обе трансплантированные группы прошли стандартные лабораторные тесты на уровень активности и обучения, а также на пространственную и рабочую память.

Мыши, которым пересадили молодой костный мозг, показывали лучшие результаты по сравнению с другой группой грызунов. Они также превзошли контрольную группу мышей, которым не пересаживали костный мозг.

После этого эксперты проверили гиппокамп.

 
Гиппокамп – что это?
Это часть мозга, которая связана с памятью. Уменьшение объема этого участка – одна из ранних диагностических признаков болезни Альцгеймера. Гиппокамп влияет также на процесс сна.

Грызуны с молодым костным мозгом сохранили больше синапсов (контакты между нейронами) в гиппокампе, чем владельцы старого костного мозга. Несмотря на это, грызуны имели примерно одинаковое количество нейронов.

Другие тесты объяснили, почему у мышей со старым костным мозгом отсутствуют синапсы. Возможная причина – клетки крови, которые производятся молодым костным мозгом и снижают активацию микроглии.

 
Микроглия – что это?
Это тип иммунных клеток в центральной нервной системе. Микроглия поддерживает здоровье нейронов. Кроме того, что клетки микроглии убирают различный мусор и следят, чтобы в мозг не проникала инфекция, они еще и удаляют на нейронах ненужные синапсы.

Если микроглия становится сверхактивной, то она может участвовать в разъединении синапсов. Нейроны с меньшим количеством сверхактивной микроглии остаются здоровыми, и выживут больше синапсов.

Сейчас результаты исследования касаются только грызунов. Ученые надеются, что подобную технологию в будущем применят к людям. Если дальнейшие исследования подтвердят такую возможность, это будет шагом на пути методов борьбы с прогрессированием нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье исследования Лечение Психология
Источник: 24 Канал
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