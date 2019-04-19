Как принять проигрыш своего кандидата в президенты

Вокруг второго тура избирательного процесса в Украине витает чрезмерная тревожность. Почему она возникает? Потому, что каждый избиратель стремится победить.

Известно, что избиратель, который болеет "за своего" кандидата часто воспринимает его выигрыш, как собственную победу, и наоборот – проигрыш, как личное поражение, об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказали практический психолог Галина Гурак и политолог Богдан Петренко.

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В случае проигрыша вашего кандидата, важно:

Обратиться к собственному сознанию и расставить четкие приоритеты, понять, что важнее: собственное психическое здоровье или проигрыш кандидата? Поймите, что каждый кандидат, хотя и будет переживать из-за своего проигрыша, однако, будет иметь финансовую возможность "залечить боль" у дорогого психотерапевта, за бокалом хорошего вина или на отдаленном пляже Канарских островов. Каким из этих пунктов в случае "болезненного проигрыша" вы сможете воспользоваться лично, чтобы "стало лучше"? – риторический вопрос. Попробуйте найти + в том кандидате, который победил; Знайте, что этот "проигрыш" имеет свои временные рамки. Через 5 лет – будете иметь шанс на реванш.



Чтобы не разочароваться – не очаровывайтесь

Как не разочароваться в кандидате после выигрыша?

Политолог Богдан Петренко “Выборы президента – это и поиск "мессии" для украинцев. Значительная часть электората хочет "доброго царя", который решит все проблемы: от чистоты в подъездах до повышения зарплаты. Понятно, что ожидания от "мессии" всегда завышены, что приводит к разочарованию в реальности. И чем больше ожидания, тем быстрее и острее происходит разочарование. Не зря величайшими критиками Порошенко стали те, кто больше всего поддерживал его в 2014 году”.

Рецепт простой: не хотите разочароваться в президенте, – не очаровывайтесь им. И никто не будет решать ваши проблемы, кроме вас самих. Понятно, что совет утопический, но будьте рациональными. Сравнивайте не с тем, на что надеетесь, а с тем, от чего стартовали.

Психолог Галина Гурак “Украинцы сейчас на том этапе, когда готовы делать выбор, готовы нести за него ответственность, готовы, что после выборов может произойти все, что угодно, но при этом также готовы идти вперед, развиваться! Даже если у избирателя и наступит разочарование, стоит воспринимать его как опыт, урок, ступенькой к новому этапу жизни”.

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