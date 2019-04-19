Как принять проигрыш своего кандидата в президенты
Вокруг второго тура избирательного процесса в Украине витает чрезмерная тревожность. Почему она возникает? Потому, что каждый избиратель стремится победить.
Известно, что избиратель, который болеет "за своего" кандидата часто воспринимает его выигрыш, как собственную победу, и наоборот – проигрыш, как личное поражение, об этом в эксклюзивном комментарии Здоровью 24 рассказали практический психолог Галина Гурак и политолог Богдан Петренко.
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В случае проигрыша вашего кандидата, важно:
- Обратиться к собственному сознанию и расставить четкие приоритеты, понять, что важнее: собственное психическое здоровье или проигрыш кандидата?
- Поймите, что каждый кандидат, хотя и будет переживать из-за своего проигрыша, однако, будет иметь финансовую возможность "залечить боль" у дорогого психотерапевта, за бокалом хорошего вина или на отдаленном пляже Канарских островов. Каким из этих пунктов в случае "болезненного проигрыша" вы сможете воспользоваться лично, чтобы "стало лучше"? – риторический вопрос.
- Попробуйте найти + в том кандидате, который победил;
- Знайте, что этот "проигрыш" имеет свои временные рамки. Через 5 лет – будете иметь шанс на реванш.
Чтобы не разочароваться – не очаровывайтесь
Как не разочароваться в кандидате после выигрыша?
Рецепт простой: не хотите разочароваться в президенте, – не очаровывайтесь им. И никто не будет решать ваши проблемы, кроме вас самих. Понятно, что совет утопический, но будьте рациональными. Сравнивайте не с тем, на что надеетесь, а с тем, от чего стартовали.
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