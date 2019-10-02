Как приучить детей есть овощи
Фрукты и овощи чрезвычайно важны для нормального функционирования организма. Однако что делать, если ребенок на отрез от них отказывается?
Нутрициолог Мария Кардакова рассказала, что ребенку нужно съедать минимум пять порций овощей в течение дня.
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Психологи из бельгийского Университета Гента изучили 98 детей дошкольного возраста, предложив им 10 овощей на пару или вареных. Это были: укроп, цикорий, цуккини, грибы, горох, лук-порей, брюссельская капуста, свекла, шпинат и цветная капуста.
Цикорий на пару оказался самым невкусным для детей, поэтому на нем начали тестировать синдром "неприятного овоща".
Детям дважды в неделю в течение месяца давали это блюдо и просили оценить по шкале "вкусно", "нормально" и "отвратительно".
Первой группе детей давали подарки и наклейки, вторую подбадривали словами, а третью группу ничем не поощряли вообще.
В результате дети действительно чаще начали хорошо оценивать цикорий. Однако парадокс в том, что те дошкольники, которых не поощряли подарками и лаской, лучше всего оценили вкус овощей:
- Положительные оценки детей из первой группы – 68%;
- Положительные оценки детей из второй группы – 75%;
- Положительные оценки детей из третьей группы – 81%;
Как приучить ребенка к овощам
Также те дети, которым многократно предлагали овощи, с большей вероятностью съедали порцию в отличие от тех, кто получал вознаграждение.
Кроме того, в Техасе проанализировали пищевые отходы в школах, где обучаются более 8500 школьников. Исследователи обнаружили, что брокколи чаще всего отправлялись в помойку, если их подавали с гамбургерами или нагетсами, чем когда их сервировали с запеченным картофелем.
Вывод, который сделали исследователи, прост – овощам сложно конкурировать с любой пищей, поэтому пусть лучше конкурируют сами с собой.
Как вариант, предлагайте порцию из овощей за 10-15 минут до основного приема пищи.
Эта гипотеза была протестирована в школьных кафетериях и объем съеденных овощей увеличился в 4 раза.
Как можно подать детям овощи
- Овощная тарелка;
- Свежие, нарезанные палочками;
- Смузи;
- Запеченные;
- В омлете;
- В супе;
- Овощные чипсы;
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