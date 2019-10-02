Как приучить детей есть овощи

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Как приучить детей есть овощи
/ Unsplash

Фрукты и овощи чрезвычайно важны для нормального функционирования организма. Однако что делать, если ребенок на отрез от них отказывается?

Нутрициолог Мария Кардакова рассказала, что ребенку нужно съедать минимум пять порций овощей в течение дня.

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Психологи из бельгийского Университета Гента изучили 98 детей дошкольного возраста, предложив им 10 овощей на пару или вареных. Это были: укроп, цикорий, цуккини, грибы, горох, лук-порей, брюссельская капуста, свекла, шпинат и цветная капуста.

Цикорий на пару оказался самым невкусным для детей, поэтому на нем начали тестировать синдром "неприятного овоща".

Детям дважды в неделю в течение месяца давали это блюдо и просили оценить по шкале "вкусно", "нормально" и "отвратительно".

Первой группе детей давали подарки и наклейки, вторую подбадривали словами, а третью группу ничем не поощряли вообще.

В результате дети действительно чаще начали хорошо оценивать цикорий. Однако парадокс в том, что те дошкольники, которых не поощряли подарками и лаской, лучше всего оценили вкус овощей:

  • Положительные оценки детей из первой группы – 68%;
  • Положительные оценки детей из второй группы – 75%;
  • Положительные оценки детей из третьей группы – 81%;


Как приучить ребенка к овощам

Также те дети, которым многократно предлагали овощи, с большей вероятностью съедали порцию в отличие от тех, кто получал вознаграждение.

Кроме того, в Техасе проанализировали пищевые отходы в школах, где обучаются более 8500 школьников. Исследователи обнаружили, что брокколи чаще всего отправлялись в помойку, если их подавали с гамбургерами или нагетсами, чем когда их сервировали с запеченным картофелем.

Вывод, который сделали исследователи, прост – овощам сложно конкурировать с любой пищей, поэтому пусть лучше конкурируют сами с собой.

Как вариант, предлагайте порцию из овощей за 10-15 минут до основного приема пищи.

Эта гипотеза была протестирована в школьных кафетериях и объем съеденных овощей увеличился в 4 раза.

Как можно подать детям овощи

  • Овощная тарелка;
  • Свежие, нарезанные палочками;
  • Смузи;
  • Запеченные;
  • В омлете;
  • В супе;
  • Овощные чипсы;

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Желудочно-кишечный тракт Диеты Дети Здоровое питание
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