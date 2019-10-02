Как приучить детей есть овощи

Фрукты и овощи чрезвычайно важны для нормального функционирования организма. Однако что делать, если ребенок на отрез от них отказывается?

Нутрициолог Мария Кардакова рассказала, что ребенку нужно съедать минимум пять порций овощей в течение дня.

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Психологи из бельгийского Университета Гента изучили 98 детей дошкольного возраста, предложив им 10 овощей на пару или вареных. Это были: укроп, цикорий, цуккини, грибы, горох, лук-порей, брюссельская капуста, свекла, шпинат и цветная капуста.

Цикорий на пару оказался самым невкусным для детей, поэтому на нем начали тестировать синдром "неприятного овоща".

Детям дважды в неделю в течение месяца давали это блюдо и просили оценить по шкале "вкусно", "нормально" и "отвратительно".

Первой группе детей давали подарки и наклейки, вторую подбадривали словами, а третью группу ничем не поощряли вообще.

В результате дети действительно чаще начали хорошо оценивать цикорий. Однако парадокс в том, что те дошкольники, которых не поощряли подарками и лаской, лучше всего оценили вкус овощей: