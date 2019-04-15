Как приучить детей есть полезную пищу

Все дети разные. Если какой-то продукт вызывает отвращение, до рвоты и нервных срывов, не надо насиловать себя и ребенка. Попробуйте либо другой продукт из этой группы, либо подождите год.

Полноценный рацион важен, но не настолько, чтобы из-за одного недополученного продукта считать жизнь ребенка разрушенной и впадать в депрессию, рассказала оториноларинголог Мария Евдокимова.

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К детям надо относиться с уважением. Выслушивать их точку зрения. Но все финальные решения принимаете вы, и только вы, вместе с мужем. Ведь если трехлетний ребенок хочет выбежать на проезжую часть без вас, вы спокойно и твердо запретите, и не будете чувствовать вины по этому поводу?

Так вот и в других вопросах, если вы не согласны с ребенком или дело касается здоровья, можно спокойно и твердо не позволять.

Эти советы могут показаться вам слишком простыми или, наоборот, невыполнимыми, но у 95% детей это работает, наберитесь терпения, средний срок – около 4-5 месяцев:

Ваша задача не заставить ребенка кушать определенный продукт, а научить питаться правильно. Процесс этот не быстрый, но более чем реальный. Очень часто родители жалуются, что ребенок ест печенье или вредную пищу вместо овощей и фруктов. Достаточно не покупать домой вредные продукты. И объяснять ребенку, почему вы так делаете – потому что это может негативно повлиять на здоровье и потому что вы не хотите есть такую пищу. Вы не даете ребенку перекусывать между приемами пищи. Совсем. Единственный допустимый вариант – овощи и фрукты, которые должны быть в свободном доступе всегда. Вы не готовите ребенку отдельную еду. Вы готовите для себя, вкусную и полезную пищу. И даете это же ребенку. Половину вашей тарелки занимают овощи, четверть – углеводы (макароны, каши), четверть – белок (рыба, мясо, бобовые). Если ребенок отказывается есть – никакой проблемы в этом нет. Вы спокойно убираете тарелку со стола и не даете никакой еды до следующего приема пищи, вы исключаете любую возможность случайных перекусов. Не надо нервничать, ребенок не умрет от голода, не поев. Вы уважаете право ребенка на отказ от еды, но и уважаете свое право выбирать для своего ребенка правильное питание (кстати, в детском саду не подстраиваются под каждого ребенка, при этом большинство детей едят то, что дают. Вы готовите вместе с ребенком хотя бы раз в неделю. Вы хотя бы раз в день едите всей семьей. Красиво накрываете на стол. украшаете тарелки. Вы разговариваете за столом, обсуждаете, как прошел день, а не сидите в телефонах. Вы придерживаетесь расписания – завтрак, обед, полдник и ужин примерно в одно время. Два раза в неделю вы даете рыбу или морепродукты на ужин и овощи без гарнира. Вы никогда не используете еду в качестве наказания или поощрения. Вы не покупаете сладости с запасом, а лишь для разового потребления.

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