Как приучить ребенка пить обычную воду

Дети повторяют поведение родителей, поэтому основной залог успеха в вопросе приучения ребенка к воде – пример взрослого.

Если малыш регулярно видит, что родители с утра, перед выходом на улицу, за обедом, при возвращении домой и при любом удобном случае выпивают стакан воды, то однажды он обязательно захочет это повторить, рассказала уролог Дарья Чернышева.

Читайте также: Как и когда нужно пить воду

Как приучить ребенка к воде:

1. Красивые чашки. Кому-то нравятся непроливайки, поилки с носиками, чашки с трубочками, бутылочки с сосками и т. д. Возможно, ребенку потребуется поменять несколько чашек, чтобы найти ту, из которой воду пить интересно. Для старших детей хорошо работают яркие чашки с любимыми героями или спортивные бутылочки, которые всегда можно положить в рюкзак.

2. Не стоит добавлять в воду сахар, яблочный сок, варенье, чтобы ребенок пил. Но положить кусок лимона или апельсина, веточку мяты или имбиря – можно. Это сделает воду интереснее на вкус.



Не нужно добавлять в воду сахар

3. Если ребенок отказывается от воды, не стоит предлагать ему сразу же компот, сок, кисель, газировку. Хочешь пить – пей воду. Не хочешь воду – не хочешь пить.

4. У нас в стране "культ чая", но не потому что мы любим чай, а потому, что мы любим съесть с чаем "что-нибудь вкусненькое". Не заменяйте воду чаем! Если малыш хочет чая (в ожидании конфетки), то попросите его перед этим выпить стакан воды.

5. Никто не любит пить теплую воду. Старайтесь не держать резервуар с водой возле отопительных приборов, на солнечных лучах. Лучше хранить воду в прохладном месте, так и пить ее приятнее.

6. Если малыш ест из бутылочки, то оптимально начать поить его с ложки или обычной чашки. Бутылка ассоциируется у ребенка с теплым молочком и обнаружить в ней холодную воду будет неприятным сюрпризом, который способен отбить желание пить в будущем.

Запаситесь терпением! Говорят, что привычка вырабатывается 21 день и дети – не исключение. Продолжайте предлагать и подавать пример. Рано или поздно малыш научится.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.