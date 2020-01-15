Как привлечь ребенка к спорту: советы

Занятия спортом являются важной составляющей жизни современного человека. Сейчас существует множество центров, спортзалов и секций, которые понравятся любому в зависимости от занятости и темперамента. Однако к активному образу жизни стоит поощрять еще с детства, ведь в будущем ваши дети точно поблагодарят не только за физическую силу, но и психическое здоровье.

Как пишет пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава в Украине, физическая активность снижает раздражительность и тревожность, улучшает самочувствие, придает уверенности в себе, способствует социальной интеграции в общество. Дети и подростки в возрасте 5-17 лет должны активно двигаться не менее 60 мин ежедневно.

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Как привлечь ребенка к спорту?

Помогите детям сделать физическую активность неотъемлемой частью их жизни;

Будьте примером для своего ребенка. Занимайтесь спортом и отдыхайте активно;

для своего ребенка. Занимайтесь спортом и отдыхайте активно; Пусть физическая активность станет повседневным занятием вашей семьи – гуляйте вместе, играйте в подвижные игры;

Подарите своим детям снаряжения для активных занятий – велосипед, ролики, скакалку, мяч;

Водите детей в места, где они могут быть активными: общественный парк, игровая площадка, футбольное поле, стадион;

Создавайте условия для занятий спортом, спортивными хобби и знакомьтесь детей с новыми видами физактивности;

спортивными хобби и знакомьтесь детей с новыми видами физактивности; Вместо того, чтобы смотреть телевизор после обеда, поощряйте своего ребенка придумывать веселые активные занятия с друзьями и семьей, например, гулять, играть в салки или кататься на велосипедах.

Соблюдайте правила безопасности. Всегда ищите средства защиты для своих детей – шлемы, наколенники, перчатки в соответствии с возрастом.

Какие виды физической активности нужны детям?

Кардионагрузка

Занятиям с кардионагрузкой нужно уделять больше времени и выполнять три раза в неделю. Это может быть быстрая ходьба, или катание на велосипеде.

Укрепление мышц

Замечательным занятием для укрепления мышц могут стать, например, гимнастика и отжимание. Такие упражнения рекомендуется делать минимум три раза в неделю.

Укрепление костей

В этом помогут прыжки на скакалке, или бег – как минимум три раза в неделю.