Как пробудить спящие эрогенные зоны и сформировать новые

Некоторые люди считают, что самая главная эрогенная зона – половой орган, впрочем это не совсем так. Использование эрогенных зон позволяет не только лучше познать свое тело, но и сделать секс несколько приятнее.

Об эрогенных зонах рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Чего вы могли не знать об эрогенных зонах

Эрогенные зоны бывают генитальными (в области гениталий) и внегенитальными (в других частях тела).

Возбуждение бывает сенсорным , которое проявляется мыслями о сексе, но еще без отклика гениталий и секреторное , когда человек чувствует прилив крови к гениталиям и выделяется смазка. Не стоит расстраиваться только потому, что смазка не выделяется от одного поцелуя и поглаживаний. Тогда, возможно, придет понимание, что необходимость куннилингуса или активного петтинга для секретного возбуждения – это норма.

, которое проявляется мыслями о сексе, но еще без отклика гениталий и , когда человек чувствует прилив крови к гениталиям и выделяется смазка. Не стоит расстраиваться только потому, что смазка не выделяется от одного поцелуя и поглаживаний. Тогда, возможно, придет понимание, что необходимость куннилингуса или активного петтинга для секретного возбуждения – это норма. Не нужно сравнивать свое возбуждение в начале отношений и через год. В начале отношений чувства обычно ярче и реакция быстрее.

Ошибка многих – сравнивать отзыв эрогенных зон с ощущениями клитора или головки члена. Это не совсем коррекно, ведь сами половые органы "включаются" при стимуляции других эрогенных зон, а не наоборот. Например, от ласк шеи и поцелуев груди, после которых хочется, чтобы стимуляция перешла на гениталии.

Помните, что оргазм в голове, а это значит что и все ощущения тоже там. Если перестать требовать от шеи чувствительности клитора или головки члена и просто насладиться ощущениями, то можно обнаружить, что шея тоже весьма чувствительна.

Как сформировать новые эрогенные зоны?

После работы с ложными установками можно переходить к практике. Новые эрогенные зоны формируются благодаря опыту, поэтому самостоятельно или с партнером подключайте стимуляцию новых зон.

Кое-кто ошибочно считает, что эрогенные зоны откликаются лишь на аккуратные поглаживания, но это не так. Для каждой эрогенной зоны существуют свои стимуляции – поцелуи, сжатие, щипание, кусание и прочее.

Заведите привычку отмечать те эрогенные зоны, которые вы обнаружили и вскоре заметите, какое чувствительно ваше тело.

Есть ли список эрогенных зон у мужчин и женщин?

То, что приятно одному, может быть совершенно неприятно другому. Да, мы знаем, что клитор и головка члена самые чувствительные у каждого, впрочем другие эрогенные зоны нужно исследовать самостоятельно. Конечно, есть разные исследования, но все это статистика, которая далека от конкретного случая и человека.

Может ли эрогенная зона исчезнуть или перестать работать?

Эрогенные зоны могут быть динамическими и чаще всего это замечается у женщин. Убедитесь в том, что либидо не заниженное, например от усталости, стресса, депрессии, грудного вскармливания или вследствие болезни.

Почему некоторые люди испытывают щекотку вместо наслаждения

Щекотка – это показатель чувствительности, следовательно нужно поработать с оценкой ощущений, ласки и расслабления. Чаще всего щекотка возникает из-за напряжения или неправильной стимуляции, поэтому старайтесь менять действия и расслабляться с помощью глубокого дыхания.

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