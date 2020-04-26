Как проходит захоронение во время пандемии COVID-19 в разных странах

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 произошли изменения не только в бытовой жизни, но и в традиции прощания с умершими и похоронные процессии.

Об этом написала экс-глава МЗ Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Пока нет точного подтверждения того, что вирус SARS-CoV-2 передается от тела умершего человека, который был инфицирован вирусом. European Centre for Disease Prevention and Control считают риск заразиться коронавирусом от умершего человека определяют достаточно низким – в случае тесного контакта с телом умершего человека или его жидкостями.

Ульяна Супрун отметила, что информация о том, что тело человека, который умер вследствие COVID-19 нужно обязательно подвергать кремации является мифом.

В ВОЗ считают, что за исключением Эболы, вируса Марбурга или холеры, от тел умерших невозможно инфицироваться. Исключение может составлять неправильно проведенное вскрытие тела и несоблюдение рекомендаций по использованию средств индивидуальной защиты.

Большую опасность представляют похороны как массовая процессия. Ведь вирус может распространиться во время погребальной церемонии, через близкий контакт между присутствующими людьми. В Украине зафиксировано два случая инфицирования вирусом, которые наиболее вероятно произошли во время посещения похорон,

– сказала экс-глава Минздрава.

Как происходят захоронения в условиях пандемии COVID-19 в других странах?

Немало стран решили организовывать захоронения тел умерших вследствие COVID-19 без сопровождения близких.

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Италия приняла национальный закон, запрещающий религиозные обряды, включая похороны. Некоторые бюро ритуальных услуг проводят захоронение по видеосвязи. Таким образом родственники, находящиеся в обсервации, могут наблюдать за процессом захоронения.

В Испании близкие должны прощаться с умершими издалека, не проводятся общественные захоронения.

В Южной Корее рекомендовано для начала проводить кремацию тела умершего человека, а уже потом проводить похоронную процессию.

В США захоронения транслируют для близких через Zoom, а местные власти некоторых штатов разрешили работать крематориям круглосуточно.

Базовые рекомендации ВОЗ по подготовке тела и организации похорон:

Если родственники умершего имеют желание увидеть тело, они могут это сделать, но после полной подготовки тела к погребению.

Запрещено целовать умершего человека или касаться ее тела.

Бальзамирование тела также нужно избегать, ведь это дополнительная манипуляция с телом. В общем, стоит минимизировать количество людей, которые готовят тело к погребению.

Любой человек, участвующий в подготовке тела к погребению должен использовать средства индивидуальной защиты, прежде всего, перчатки. Для деятельности, которая может включать брызги телесных жидкостей, необходимо надевать защитные очки, маску и халат. Одежда, в которой выполнялись процедуры, должна быть сразу же выстиранная, одноразовые халаты утилизированы. Необходимо соблюдать тщательную гигиену рук.

Люди, которые находятся в группе риска (старше 60 лет, имеющие сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет) или те, которые имеют ослабленный иммунитет, должны избегать любого контакта с телом умершего человека и не принимать участия в подготовке тела к погребению. Другие могут наблюдать на расстоянии не менее 1 метра, не касаясь тела.

II центры по контролю и профилактике заболеваний:

На похоронной церемонии может находиться максимум 10 человек, но желательно меньше.

Если есть возможность транслировать похоронную процессию, то ради безопасности стоит обрати эту опцию.

Предупреждают, что если у человека есть симптомы респираторного заболевания нужно оставаться дома и не посещать похороны.

Необходимо придерживаться физического дистанцирования не менее 2 метров от человека к человеку во время похоронного процесса.

Великобритания

В британских рекомендациях указаны ограничения в отношении людей, которые могут посетить процессию погребения. Кроме представителей службы ритуальных услуг, находиться на похоронах могут близкие родственники и люди, которые проживали вместе с умершим человеком. Только в случае, когда указанные люди не могут присутствовать, разрешается посещение других людей.

Австралия

В стране для хранения и транспортировки тела нужно использовать два мешка для тела с надписью “COVID-19 – Handle with care”, чтобы избежать утечки каких-либо жидкостей тела.

Какова ситуация в Украине с погребением умерших от COVID-19?

В Украине существует распоряжение главного санитарного врача Виктора Ляшко с инструкциями по захоронению человека:

Тела умерших должны быть обработаны дезинфекционным хлорсодержащим раствором и помещены в непроницаемый герметичный пакет-мешок.

Захоронение или кремация тела должны проводиться в закрытом гробу.

Одновременно в помещении на похоронной церемонии может находиться 1 человек на 10 квадратных метров. Между всеми людьми должно сохраняться расстояние в 1,5 метра друг от друга.

Люди, которые контактируют с умершим, должны надевать средства индивидуальной защиты (водонепроницаемые изоляционные халаты, перчатки, защитный щиток или очки и респиратор).

Нужно проводить учет лиц, которые присутствовали на церемонии захоронения.



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