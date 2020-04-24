Как происходит призыв в армию во время эпидемии коронавируса в Украине: ответ Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Министерстве обороны есть своя санитарно-эпидемиологическая служба, а главной задачей является сохранить боеспособность армии.
Об этом Ляшко сообщил в политическом ток-шоу "Право на власть".
Читайте также В Украине коронавирусом заболели более 7 000 человек: за сутки обнаружили рекордные 578 случаев
"Сейчас мы постоянно работаем с Министерством обороны... у нас происходят ежедневные совместные совещания, где мы принимаем решения, которые влияют на эпидемиологическую ситуацию в силовых структурах", – сказал заместитель министра здравоохранения Украины.
Так, в Минобороны есть своя санитарно-эпидемиологическая служба, которая была сохранена и работает сегодня, выполняя свои функции.
Но мы все живем в период эпидемии. Такой пандемии в мире не было. Наша задача – сохранить боеспособность армии. Поэтому все меры, принимаемые Минобороны в том числе для призыва, просчитывают риски,
– отметил Ляшко.
Поэтому для несения службы будут допускаться мужчины, которые:
- Прошли обсервацию,
- Имеют четкое подтверждение того, что они не смогут занести возбудитель коронавирусной инфекции в места дислокации вооруженных сил.
Это усиленное медицинское наблюдение, которое предусматривает изоляцию человека, но не госпитализацию в медучреждение. Такой шаг делают для безопасного прохождения инкубационного периода коронавируса.
На нарушителей обсервации ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению обсервации или самоизоляции и приведет к штрафу.
По состоянию на утро 23 апреля в Украине официально подтвердили 7 170 случаев заболевания коронавирусом Умерли от осложнений коронавирусной болезни 187 пациентов, зато победили недуг – 504 украинца.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных23 апреля , 14:13
-
Шеф-повар по-домашнему: как научиться секретам кулинарии на карантине23 апреля , 17:30
-
Коронавирус в России: количество новых случаев заражения за последние сутки самое высокое в мире23 апреля , 19:33
-
В Украине проходят исследования 4 различных лекарственных средств против COVID-19, – Зеленский23 апреля , 17:36
-
Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения23 апреля , 18:39
-
Через несколько недель у жителей Швеции будет иммунитет к коронавирусу23 апреля , 17:14