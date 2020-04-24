Как происходит призыв в армию во время эпидемии коронавируса в Украине: ответ Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Министерстве обороны есть своя санитарно-эпидемиологическая служба, а главной задачей является сохранить боеспособность армии.

Об этом Ляшко сообщил в политическом ток-шоу "Право на власть".

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"Сейчас мы постоянно работаем с Министерством обороны... у нас происходят ежедневные совместные совещания, где мы принимаем решения, которые влияют на эпидемиологическую ситуацию в силовых структурах", – сказал заместитель министра здравоохранения Украины.

Так, в Минобороны есть своя санитарно-эпидемиологическая служба, которая была сохранена и работает сегодня, выполняя свои функции.

Но мы все живем в период эпидемии. Такой пандемии в мире не было. Наша задача – сохранить боеспособность армии. Поэтому все меры, принимаемые Минобороны в том числе для призыва, просчитывают риски,

– отметил Ляшко.

Поэтому для несения службы будут допускаться мужчины, которые:

Прошли обсервацию,

Имеют четкое подтверждение того, что они не смогут занести возбудитель коронавирусной инфекции в места дислокации вооруженных сил.

Что такое обсервация? Это усиленное медицинское наблюдение, которое предусматривает изоляцию человека, но не госпитализацию в медучреждение. Такой шаг делают для безопасного прохождения инкубационного периода коронавируса. На нарушителей обсервации ждет административная ответственность – штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению обсервации или самоизоляции и приведет к штрафу.

По состоянию на утро 23 апреля в Украине официально подтвердили 7 170 случаев заболевания коронавирусом Умерли от осложнений коронавирусной болезни 187 пациентов, зато победили недуг – 504 украинца.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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