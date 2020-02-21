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Как прошел первый день эвакуированных в новых Санжарах: фото

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Журналист об условиях в новых Санжарах / Facebook / Александр Махов

Журналист Александр Махов, который находился в самолете во время эвакуации украинцев и иностранцев, рассказал, как прошел первый день в обсервации.

Александр Махов отметил, что выходить наружу запрещено, но внутри можно передвигаться свободно.

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Еду трижды в день приносят люди в защитных костюмах, респираторах и очках. Жителей обсервации медики осматривают дважды в день, и подтверждают, что состояние у всех удовлетворительное.

Александр Махов об условиях в обсервации

Журналист рассказал, что доступ к горячей воде круглосуточно и питьевой воды тоже вдоволь. Пассажиры живут в комнатах как кто: по одному, двум или втроем. В каждой комнате есть телевизор и холодильник, и, что не менее важно, – балкон, ведь можно вдоволь дышать свежим воздухом.

Не 5-звездочный отель, но жить можно,
– отметил Александр Махов.

В обсервации проживает две семьи с детьми. Одна семья из Украины – мама, папа и их 8-летний сын, проживают вместе в одной комнате. Вторая семья – женщина из Аргентины и двое ее детей, 3 и 5 лет.

Махов отметил, что передавать продукты извне можно через КПП. Впрочем добавил, что все жители обсервации устали от внимания и излишнего нагнетания ситуации.

Столкновения в Новых Санжарах: коротко

  • Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог – это продолжалось до вечера 20 февраля.
  • Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
  • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
  • Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
  • Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
  • В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.
  • В результате столкновений в целом пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
  • Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новые Санжары Новости Здоровье Здоровье Новости Полтавы Медицина
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