Как прошел первый день эвакуированных в новых Санжарах: фото

Журналист Александр Махов, который находился в самолете во время эвакуации украинцев и иностранцев, рассказал, как прошел первый день в обсервации.

Александр Махов отметил, что выходить наружу запрещено, но внутри можно передвигаться свободно.

К теме: Не придумывайте чушь – эвакуированная украинка из Уханя об условиях в "Новых Санжарах"

Еду трижды в день приносят люди в защитных костюмах, респираторах и очках. Жителей обсервации медики осматривают дважды в день, и подтверждают, что состояние у всех удовлетворительное.

Александр Махов об условиях в обсервации

Журналист рассказал, что доступ к горячей воде круглосуточно и питьевой воды тоже вдоволь. Пассажиры живут в комнатах как кто: по одному, двум или втроем. В каждой комнате есть телевизор и холодильник, и, что не менее важно, – балкон, ведь можно вдоволь дышать свежим воздухом.

Не 5-звездочный отель, но жить можно,

– отметил Александр Махов.

В обсервации проживает две семьи с детьми. Одна семья из Украины – мама, папа и их 8-летний сын, проживают вместе в одной комнате. Вторая семья – женщина из Аргентины и двое ее детей, 3 и 5 лет.

Махов отметил, что передавать продукты извне можно через КПП. Впрочем добавил, что все жители обсервации устали от внимания и излишнего нагнетания ситуации.

Столкновения в Новых Санжарах: коротко

Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог – это продолжалось до вечера 20 февраля.

Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.

Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.

Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.

Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.

В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.

В результате столкновений в целом пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.



Что нужно знать о коронавирусе / 24 канал

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.