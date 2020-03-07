Как противодействовать панике из-за коронавируса: объяснение психологов

Бояться новой болезни – это нормально. Но эпидемия коронавируса имеет все компоненты, чтобы погрузить общество в паническое состояние.

Если посмотреть на предыдущие случаи, то можно заметить, что когда начинаются вспышки новых болезней, они провоцируют высокий уровень тревоги, неопределенности и ужаса, пишет The Guardian.

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"Страх будет нарастать, потому что это что-то незнакомое и у нас нет привычных контрмер вроде вакцин или лекарств", – рассказала старшая научная сотрудница Центра Джона Хопкинса по безопасности здоровья Моника Шох-Спана.

Информационный кризис

По ее словам, нестабильность заразных болезней вызывает особую тревогу. Их нельзя увидеть или почувствовать на запах. Столкнувшись с быстро движущейся угрозой, люди испытывают жажду к информации. Это дает власти возможность достучаться до людей, которые обычно игнорируют советы органов здравоохранения.

Чиновники должны быстро сделать научные объяснения как можно понятнее. Люди не слушают органы здравоохранения в солнечные дни, но в экстремальных условиях они становятся очень внимательными,

- рассказала ученая.



Распространения коронавирус создает панику / pexels.com

Если власть не реагирует вовремя – это создает почву для распространения слухов и ложной информации, от тех, кто заинтересован в продаже сомнительных продуктов или в сеянии общественных конфликтов.

Стадное поведение

Политический психолог из Университета Оксфорда Жибо Кю утверждает, что властям нужно учитывать так называемое "стадное поведение", которое может вызвать компульсивное поведение.

По ее словам, компульсивная поведение может привести к непониманию реальных проблем и заставить людей игнорировать другие меры безопасности, такие как частое мытье рук, соблюдение карантина.

Потеря контроля

Кризисные ситуации также склонны давить на потребительские инстинкты людей. Об этом говорит профессор организованного поведения бизнес-школы INSEAD в Сингапуре Энди Яп.



Вместо мытья рук, люди массово скупают маски / Getty imagies

Контроль – фундаментальная потребность в нашей ежедневной жизни. Несмотря на то, что COVID-19 создает ощущение потери контроля, люди будут искать способ восстановить его,

– пояснил ученый.

Поэтому люди могут прибегать к накоплению запасов разных продуктов, дезинфекторов, масок. Когда появились сплетни о том, что Ухань был центральным узлом в производстве туалетной бумаги, люди начали панически скупать рулоны, создавая настоящий дефицит. Паника закончилась тем, что в Гонконге вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги.

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Ощущение, что мир стал страшным и нестабильным, может также обострить человеческие предубеждения и вызвать негативное отношение к другим людям или местам.

"Когда люди в таком состоянии, они начинают сортировать мир на безопасное и опасное населения, безопасные и опасные места. Если начать указывать пальцем на источник проблемы, это может дать ощущение контроля и успокоения", – сказала Шох-Спана.

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