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Противозачаточные таблетки снижают риск развития рака яичников

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Как оральные контрацептивы влияют на организм / unsplash.com

Ученые обнаружили, что оральные контрацептивы снижают вероятность развития рака яичников. У женщин, которые употребляли комбинированные таблетки, меньшие риск развития рака яичников, чем у женщин, которые не принимают гормональную контрацепцию.

Открытие сделали в ходе анализа обширной базы данных, собранной в Дании с 1995 по 2014 годы. Как сообщает Guardian, в базу заносились все случаи назначения гормональной контрацепции, а также информация о здоровье пациенток.

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Как проводили исследования

Для анализа исследователи откидывали случаи, в которых рак или бесплодие появились у пациенток до начала приема препаратов, ученые получили данные о 1,8 миллиона женщин в возрасте от 15 до 49 лет.

86% из них были назначены комбинированные таблетки, в которых сочетаются искусственные версии двух классов гормонов – эстрогенов и прогестинов.


Оральные контрацептивы снижают риски развития рака яичников/Фото:Unsplash

Результаты

Ученые пришли к выводу, что прием оральных контрацептивов в среднем снижает риск развития рака яичников на 34%. Чем дольше женщины принимали препараты, тем ниже были риски.

Исследование также показало, что комбинированные таблетки предотвращают рак эффективнее, чем лекарства или импланты, содержащие только прогестины.


Оральные контрацептивы могут быть средством профилактики рака яичников/Фото:Unsplash

Впрочем, исследование имеет несколько недостатков. В частности, в нем не учитываются показатели здоровья женщин после 50 лет. Между тем, в Великобритании 53% случаев рака яичника диагностируется у пациенток старше 65 лет.

Гормональные препараты оказывают значительное влияние на организм, поэтому ученые тщательно исследуют, какую роль они могут сыграть в развитии болезней. Предварительно ученые доказали, что оральные контрацептивы повышают риск развития депрессии.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье исследования Женское здоровье Онкозаболевания
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