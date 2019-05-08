Как проверить себя на рак яичек: инструкция от врача

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Самообследование тестикул
Самообследование тестикул / pixabay.com

Очень простые меры относительно самостоятельного осмотра и скрининга – это проще, спокойнее, лучше и дешевле, чем лечение от онкологического заболевания в запущенной стадии

Чрезвычайно важно самостоятельно осматривать органы мошонки, не ради самолюбования, а чтобы не пропустить рак яичка (который как раз очень распространен среди мужчин до 40 лет), рассказала уролог Дарья Чернышева.

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Осмотр должен осуществляться:

  1. с подросткового возраста;
  2. каждый месяц;
  3. во время или после душа или теплой ванны;
  4. яички осматриваются по одному;
  5. осмотр выполняется двумя руками и яичко должно перекатываться между большим и остальными пальцами.


Что должно насторожить?

  • болезненность;
  • отечность/покраснение/втягивание кожи;
  • любые "бугорки" размером больше горошины;
  • любые изменения плотности ткани яичка.

Этим простым вещам следует обязательно учить мальчиков, подростков и именно об этом должен рассказывать врач-уролог на школьных осмотрах юношей.

Если мужчина слишком крутой для такой "ерунды", то женщина может делать такой обзор вместо него (главное, запомнить тактильное ощущение "нормы", чтобы было с чем сравнивать потом).

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Онкозаболевания Медицина Мужское здоровье
Источник: Здоров'я 24
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