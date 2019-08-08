Как рабочая память влияет на отношения в паре: исследование

Психологи изучили, как когнитивные способности – память, внимание, речь влияют на отношения в паре.

Ученые проанализировали как рабочая память влияет на способность влюбленных решать конфликты.

Читайте также: Идеальные отношения: какими качествами должны обладать партнеры

Рабочую память мы используем во время разговоров, действий или размышлений, такая память находится в активной фазе обработки. Так, в исследовании, о котором пишет PsyPost, говорится, что чем быстрее работает "оперативка", тем лучше и эффективнее человек решает конфликты.

Исследователи работали со 101 влюбленной парой. Супругов просили обсудить реальные проблемы, которые касались их семейной жизни. Через четыре и восемь месяцев пары просили вспомнить проблемы, которые они обсуждали в начале эксперимента, и проанализировать насколько актуальными они были впоследствии.

Результаты показали, что партнеры с лучше развитой рабочей памятью быстрее вспоминали тему дискуссий и главное, что проблемы не были такими острыми, как восемь месяцев назад.

Психологи объясняют такой результат просто: "Если партнер продолжает делать то, что вас раздражает, он не изменит своих действий, ведь он просто не помнит, что вас это задевает".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.