Как рабочая память влияет на отношения в паре: исследование

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Отношения в паре
Отношения в паре / rd.com

Психологи изучили, как когнитивные способности – память, внимание, речь влияют на отношения в паре.

Ученые проанализировали как рабочая память влияет на способность влюбленных решать конфликты.

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Рабочую память мы используем во время разговоров, действий или размышлений, такая память находится в активной фазе обработки. Так, в исследовании, о котором пишет PsyPost, говорится, что чем быстрее работает "оперативка", тем лучше и эффективнее человек решает конфликты.

via GIPHY

Исследователи работали со 101 влюбленной парой. Супругов просили обсудить реальные проблемы, которые касались их семейной жизни. Через четыре и восемь месяцев пары просили вспомнить проблемы, которые они обсуждали в начале эксперимента, и проанализировать насколько актуальными они были впоследствии.

Результаты показали, что партнеры с лучше развитой рабочей памятью быстрее вспоминали тему дискуссий и главное, что проблемы не были такими острыми, как восемь месяцев назад.

Психологи объясняют такой результат просто: "Если партнер продолжает делать то, что вас раздражает, он не изменит своих действий, ведь он просто не помнит, что вас это задевает".

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Мозг Психология
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